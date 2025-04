За традицията на църковнославянското песнопение разказва Ладислав Цветков във филма „Мисия пеене – по пътя към Бога“ в bTV Репортерите тази вечер след централната емисия новини. Неговият дядо е бежанец от Беломорска Тракия, завършил семинарията в Одрин, диригент на църковен хор. „Винаги ми е бил любопитен точно начинът на акапелно пеене. В предаването въвеждам хората в атмосферата, която се постига с църковнославянското пеене. Правени са опити да се пее на съвременен език, но се губи звученето, което ни извисява към Бога.“ – разказва Ладислав Цветков в предаването „За града“ по bTV Radio.

В bTV Репортерите в събота ще научим за делото на Неофит Рилски в утвърждаването на църковнославянското пеене в българските църкви, за нотите – невми, за това, че днес се полагат големи усилия традицията да се поддържа.

Ладислав Цветков записва църковни служители и преподаватели в Семинарията. „Те откликнаха на моето желание да разкажем за църковната музика с голям ентусиазъм. Не можеха да повярват, че някой в днешни дни е решил да постави акцент върху това. А църковнославянското песнопеене е част от културната на нашия народ. Да работиш подобна тема е истинско удоволствие.“

Интервю на Светослав Николов: