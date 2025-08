На фона на един от най-личните си моменти – раждането на първото си дете, Траян Велев влезе в ефира на bTV Radio, за да говори за другото си дете – културното възраждане на едно от най-старите читалища в столицата. Народно читалище „Братя Миладинови 1917“ в столичния квартал Княжево е символ на общност и културна памет, който с новото настоятелство търси път към едно по-живо и ангажирано настояще.

„Читалищата са уникално българско явление – те са не просто институции, а живи места за образование, култура и свързване“, казва Велев. Той подчерта значимостта на читалището като център за събиране, вдъхновение и подкрепа – особено в периферни квартали като Княжево, където културните възможности са по-ограничени.

Въпреки предизвикателствата, сградата на читалището е в добро състояние, благодарение на отдадеността на предходните ръководства и школите, които функционират там. Най-големият фокус в момента е върху възстановяването на старата киносалонна зала от 1956 г. „Надяваме се до края на 2024 г. да заработи отново – като мултифункционална зала за концерти, театър и събития“, посочва Велев. Процесът включва одобрение от институции като пожарната и сериозни технически изисквания, но ангажиментът на екипа е ясен – залата отново ще бъде средище на културен живот.

Наред с инфраструктурата, читалището се стреми да възстанови доверието на хората. „Важно е читалището отново да се превърне в място, към което се обръщаш за идеи, вдъхновение, помощ“, казва Велев. Организацията активно участва в инициативи за квартала – популяризира събития, подкрепя доброволчески акции и служи като платформа за сътрудничество между граждани и институции.

Една от най-значимите инициативи, зад която Велев стои, е „60 от сърце“ – проект, започнал като спонтанен жест на покана към деца от уязвими групи, за да гледат театър. „Когато видяхме колко много от тях никога не са били на театър, разбрахме, че културата трябва да бъде достъпна“, споделя той. Днес проектът дарява 60 билета при всяка постановка – за деца в неравностойно положение, украински бежанци, семейства с ниски доходи. „Не искаме културата да бъде лукс. Искаме да бъде преживяване заедно – родители и деца, да я обсъждат, да растат с нея.“

Велев приветства и идеята за културни ваучери, разпространявани от държавата към училища и социално слаби – като възможност за устойчива подкрепа на културните пространства. Според него културата не е просто забавление, а основа за изграждане на гражданско и морално общество.

След години работа във Великобритания, завършил режисура в Лондон и Борнмът, Велев се връща с убеждението, че наученото навън трябва да се върне обратно – за изграждане на по-добро българско общество: „Най-силното нещо в Англия беше усещането за общност – това трябва да изградим и тук. Пасивността убива развитието.“

В следващите месеци плановете включват разширяване на събитийната програма, възстановяване на залата и още включване в местни каузи. А личният пример на Велев – като баща, артист и активист – вдъхва увереност, че културата в Княжево отново има дом.

