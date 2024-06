Каква е музата, която е вдъхновила новата песен на Траян Костов? Артистът разказа в интервю за bTV Radio за творенето на музика и посланията в песента.

„За песента мога да кажа, че беше в период, в който нямах много вдъхновение, понеже при нас, артистите, се случва често. И просто дойде едно момиче и ме вдъхнови да напиша 7-8 песни, и това е една от тях.“, разказа TraYan.

“Хубаво нещо е музата, идва рядко, но скоро си говорих с един приятел, че за всеки артист трябва да стигне момент, в който да може да прави музика дори без муза, но съм много благодарен, когато това нещо се случи – и музата ме връхлети, както се казва.”, посочи още певецът.

“Лично аз правя музика, когато го усетя, не го правя насила, и сам си пиша текстовете, и заедно работим с много близък приятел – Искрата. Няма рецепта, така да се изразя. “, казва изпълнителят.

За искреността и маските в живота, дали музата на песента знае, че е муза, и за новите песни, върху които работи Траян Костов, чуйте целия разговор пред водещата Надежда Василева на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Песента можете да чуете тук: