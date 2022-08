Третото издание на фестивала Реките на София ще се състои по традиция в коритото на Владайска река до Лъвов мост — с множество безплатни събития, качествена музикална програма, арт базар, инсталации, модерен цирк и лятно кино. Събитието ще се проведе в периода 2-4 септември.

Чуйте повече в интервюто на Тереза Захариева с Антония Димитрова.

Your browser does not support the audio element.

Рекорден интерес

В социалните мрежи заявяват желание да присъстват рекордните над 28 000 души, като на място се очакват повече. Организаторите от фондация Колективът са се подготвили с множество атракции по бреговете на Владайска река, както и на нивото на площад Лъвов мост.

Арт базар и много музика

В рамките на фестивала може да се видят куклен театър, филмови прожекции, шоу с въздушна йога и базар на творци и занаятчии — препратка към някогашния битак в коритото на реката. Ще свири духов оркестър и ще се включат свежи млади изпълнители като певицата Яна Янчева — УАИА и международната софийска банда Latino Kopeles Band. Предстои да се обявят още много изненади в музикалната програма.

Европейски отличия

Тази година фестивалът “Реките на София” минава под знака на две международни отличия. Инициативата “Реките на София” стана единственият финалист от България в наградите за дизайн на Европейската комисия “Нов европейски Баухаус”.

“Реките на София” също така спечели и Наградата за европейско културно наследство / Наградата Европа Ностра - най-престижното отличие в Европа в тази сфера. Част от каменното корито на Владайска река е признато още през 1988 г. за “паметник на градинското и парково изкуство”. Въпреки сегашните проблеми на реката, този статут на културна ценност показва потенциала ѝ да бъде едно красиво място в града. На фестивала “Реките на София” се вижда какво е възможно, когато хората се съберат край Владайска и тя стане място за отдих, музика и изкуство.

Церемония по награждаване

На откриването на фестивала в 18:00 ч. в петък, 02.09., румънският архитект Ойген Вайда, член на журито на наградите Европа Ностра, ще връчи на организаторите от Колективът знак за Европейско културно наследство. Вайда получава световна известност заради работата си по съхраняване на паметници на културата в селски райони в Румъния. Той има опит в това как пренебрегнати места, където промяната изглежда трудна, могат да се съживят и хората да се върнат към тях — както е и с реките на София.

След церемонията по награждаване ще започне същинският фестивал с духов оркестър, спектакъл с въздушна йога и музика и танци до късно.

Дългосрочни решения за реките

Преди официалното откриване на фестивала ще се проведе форум с различните институции, които отговарят за Перловска и Владайска река — представители на Министерство на околната среда и водите, Столична община, Софийска вода и други. Ще се обсъдят решения за подобряване на състоянието на реките и особено чистотата им, както и следващи стъпки, които институциите ще предприемат. Темата за чистотата на водата и живота в реките ще бъде отразена и чрез изложба на фотографа Валерий Пощаров и WWF България за популацията от есетри в българския Дунав - една от многото застрашени екосистеми в реките ни.

Международните отличия тази година показват големия потенциал на градските реки като зелени коридори и пространства за култура. Фестивалът “Реките на София” предлага да изживеем тази промяна тук и сега – от 2 до 4 септември.