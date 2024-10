Концертът „Легенда за Милчо“ на 28 октомври в зала „България“ ще представи премиерно пред публика три произведения на големия композитор. За първи път в цялост ще прозвучи Концерт за комбо и щрайх, който Милчо Левиев започва да пише през 1965 за концерт на Софийския естраден оркестър (сборен от трите състава към Софийския градски народен съвет – Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, Софийски духов оркестър и Оркестър „София“). Поръчката му е дадена в последния момент от създателя на тези формации Сашо Михайлов, а по това време композиторът работи върху друга голяма новаторска творба – Концерт за бигбенд и симфоничен оркестър, докато изпълнява многобройните си ангажименти като композитор, аранжор и ръководител на Естрадния оркестър на Българското радио и телевизия. Така за деня на концерта са готови само първите две части. Третата Милчо Левиев пише за плоча на Софийския естраден оркестър, която е издадена през 1967 г. Тази част обаче никога не е била изпълнявана на живо в София, въпреки плановете на диригента Емил Георгиев за концерт с нея през 1968 г.

Също премиерно в понеделник ще чуем на живо оркестровата версия на „Делнична утрин“. Тази пиеса Милчо Левиев пише през 1966 г. на основата на музиката си към филма „Понеделник сутрин“. Но тъй като той е забранен веднага след завършването му чак до 1988 г., авторът променя заглавието и записва творбата в плочата на Софийския естраден оркестър през 1967 г. Той я изпълнява с оригиналното заглавие с квартета си „Джаз фокус’65“ на живо в зала „България“ на третия концерт на формацията там през февруари 1968 г. и така тя отново е издадена в плоча. Трето изпълнение публиката чува през 2015 г. при записа на соло пиано албума Quiet March. Но това произведение в оркестровата си версия никога не е било изпълнявано на живо от написването си през 1966 г. досега.

Също за първи път пред софийска публика ще прозвучат пет песни от проекта „Понеделник сутрин“, който Милчо Левиев завещава за довършване от съпругата му Вики Алмазиду и неговия сътрудник Валери Костов. В него филмовите композиции на маестрото са превърнати в песни на български език с поезия на Вики Алмазиду и Златна Костова. В програмата са включени темите от „Понеделник сутрин“, „Малки тайни“, „Отклонение“, „Един снимачен ден“ и „Горещо пладне“.

В една от частите на концерта ще чуем любимата на Милчо Левиев „Рапсодия в синьо“ със солист Марин Гонев.

Главни изпълнители в концерта са Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ с диригент Константин Добройков. Включват се и плеяда от джаз музиканти (по азбучен ред): Антони Дончев, Арнау Гарофе, братя Владигерови, Васил Хаджигрудев, Вили Стоянов, Вики Алмазиду, Димитър Благоев, Димитър Льолев, Иван Йорданов, Иво Паунов, Кристиан Желев и Тодор Бакърджиев.

Концертът се организира от Общински културен институт Дом на културата „Красно село“, към който ансамбъл „Софийски солисти“ работи, с инициативата и медийното партньорство на Jazz FM, част от bTV Radio Group. Водещ ще бъде програмният директор на радиото Светослав Николов, който е подготвил откъси от разказаното в проекта му „Джаз истории“ по Jazz FM от Милчо Левиев, акад. Васил Казанджиев и Димитър Симеонов. Концертът е част от Календара на културните събития на Столична община.

Билети се продават на касата на зала „България“ и в мрежата на Eventim.

