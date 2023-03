На 16 март 2023г. от 19.00ч. в зала "България" Софийската филхармония ще представи уникална програма със солов инструмент алпийски рог.

Феноменален със своята огромна тръба, която достига ръста на двама мъже, алпийският рог ще звучи за първи път в зала „България“ благодарение на италианския солист Карло Торлонтано. Диригент е известната вече и у нас италианска маестра Джанна Фрата.

Програмата на вечерта включва:

Бернд Алоис Цимерман – Sinfonia Pastoritia

Джовани Д`Aкиля – The Great Horn of Helm

Алфред Шнитке – Гогол Сюита

Чуйте повече за историята на този инструмент и за програмата на концерта от интервюто на Георги Митов с Карло Торлонтано, озвучено от Павел Сотиров в звуковия файл:

Билети са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.

След много години като соло валдхорнист в Симфоничния оркестър на RAI-Италианската радиотелевизия и в Teatro di San Carlo в Неапол, Карло Торлонтано посвещава по-голямата част от времето си на популяризиране на алпийския рог в класическите концертни зали. Със своя инструмент той е партнирал на много симфонични и камерни оркестри в Азия, Австралия, Европа, Северна Америка. Карло е свирил като солист в някои от най-престижните концертни зали и международни фестивали в света, като Моцартеум - Залцбург, фестивалите в Брисбейн, Прага, Мейн Моцарт фестивал в САЩ, залите на Берлинската филхармония, Salle de Concert Pollak в Монреал, Варшавската филхармония, „Лисински“ – Загреб, Gran Teatro de Cordoba, Белградска филхармония, Casa da Música в Порто, Бетовен хале в Бон и др.

Карло Торлонтано пристига след специалната покана, отправена му от маестро Найден Тодоров, който имаше съвместен концерт с него в Италия преди 2 години.



Още от най-ранна детска възраст, Джанна Фрата посвещава живота си на музиката. Едва деветгодишна, тя решава в сърцето си да стане диригент, след като за първи път чува симфоничен оркестър в концерт на живо. От този момент тя планира цялото си обучение, за да постигне тази цел. Завършва музикалната консерватория „ Николо Пичини“ в Бари с пълно отличие по пиано, композиция и дирижиране. След това участва в диригентските курсове в Академия Киджана – Сиена и е удостоена с почетна грамота. По този повод руският диригент Юрий Аронович , ръководител на курса, споделя в пресата: „Никога досега не съм срещал толкова млад музикант, така надарен със сърце и ръка като Джанна“.

Кариерата на Джанна Фрата започва като пианистка. Изтънчен интерпретатор с много солидна техническа подготовка, тя успява да подчертае личността на авторите по оригинален начин. Музикантката печели много международни конкурси и свири по целия свят – Италия, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Индия, Северна и Южна Корея, Израел, САЩ, Аржентина, Бразилия, Уругвай и други. Сред по-важните й изяви се открояват участията в Карнеги Хол – Ню Йорк, „Театро Колосео“ – Буенос Айрес, Арт-Центърът в Сеул, Театър „Сао Педро“ в Сао Пауло, Бразилия, Зала „Верди“ в Милано и Сметановата зала в Прага.

Диригентският й дебют е през 1998 с балета „Пулчинела“ на Стравински. Оттогава Джанна редовно дирижира симфоничен и оперен репертоар с оркестри като Берлинските симфоници, Оркестърът на Римската опера, Кралската академия в Лондон, Оркестърът на фондация „Тосканини“ в Парма, Оркестър „Нуова Скарлати“ – Неапол, Руският симфоничен оркестър, Симфоничните оркестри на Грийнсбъро и Сеул, Симфоничния оркестър на Макао, „Капела Истрополитана“ в Братислава, „Mimesis Orchestra“ на Майските музикални тържества във Флоренция, Симфоничните оркестри на Санремо, Л’Акуила, Бари, Таранто, Лече; Оркестърът на Народния театър в Белград, Марибор, Скопие, Оркестърът на театър „Белини“ в Катания, Италианския младежки оркестър, Венецианската филхармония, Симфоничния оркестър на Ливан, Оркестърът на операта в Сплит, Симфоничният оркестър на Сицилия, Театралният оркестър „Коча“ от Новара, Симфоничният оркестър на Оломоуц, Държавният оркестър на Мексико, и много други световни състави. Музицира с най-големите изпълнители на международната сцена.

Маестра Джанна Фрата е назначена за артистичен директор на Сицилианския симфоничен оркестър, един от най-големите оркестри в Италия.