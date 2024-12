Калина, Симона и Вики от трио „Фида“ показват в „Гласът на България“ по bTV много задълбочена музикална култура и специално отношение към музиката, което води до близка връзка с публиката. „Нашето решение да участваме в „Гласът на България“ бе много спонтанно. И сме много щастливи, че направихме тази крачка. Излезе нещо много интересно, много хубаво. То е голям опит за нас и е много изграждащо. Като екип в момента сме много по-сплотени. Стараем се най-добре да покажем българския фолклор на хората. Той носи универсални ценности. И може да бъде представен с по-джазово звучене. За нас е голяма страст да смесваме жанрове. Имаме страшно много идеи!“ – коментираха дамите в студиото на bTV Radio. Те изградиха специална стратегия в представянето си чрез избора на репертоар. Триото е сформирано преди седем години от Нели Андреева. Трите дами пеят заедно в хор „Нуша“, а първите им изяви са в Марсилия. Те са приятелки и това им помага в музиката. Обичат се една друга, обичат това, което правят, и тази близост между тях се пренася върху слушателите, които силно ги подкрепят.

Интервю на Светослав Николов: