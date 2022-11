„Сама“ е баладата на VIVA в брилянтно вокално съчетание на трите различни тембъра на момичетата, под красивите звуци на пиано/Ясен Велчев и щрайх квартет.

Песента „Сама“ е за усещането, когато знаем, че другият ще бъде по-щастлив без нас. За онзи момент, когато искаме да съхраним прекрасните мигове, но те остават само в спомени.

Автор на музиката е Славчо Николов/ Б.Т.Р., текстът е на Яна Николова, аранжимент - Славчо Николов и Алекс Нушев. Песента е реализирана с подкрепата на Музикаутор.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Трио VIVA, разположено в звуковия файл:

„VIVA“ е в състав- Виктория Чешмеджиева, Йоана Великова, Виктория Ехиянова. „VIVA“ се сформира през 2012 г. Занимават се с музика от 4-годишна възраст. Носители са на много национални и международни награди. Музикален продуцент и мениджър на момичетата е Славчо Николов/ Б.Т.Р. с когото записват и песните за дебютния си албум. От 2021 година, момичетата са студентки редовно обучение: Виктория Чешмеджиева - УНСС специалност “Медия икономика”, Йоана Великова - УНСС специалност “Журналистика“, Виктория Ехиянова - Национална музикална академия “Панчо Владигеров” специалност “Поп и джаз пеене”.

VIVA „Сама“

музика: Славчо Николов, текст: Яна Николова, аранжимент: Славчо Николов, Алекс Нушев

пиано: Ясен Велчев

Щрайх квартет: Цигулка: Стоимен Пеев, Цигулка: Ивайло Данаилов, Виола: Христо Аролски, Чело: Виктор Трайков

Клипът, с режисьор Боян Карамфилов е заснет в концертната зала, в стила на барока на Централен военен клуб, със стилните и изящни визии на момичетата.

„VIVA“ изпраща година, наситена с много самостоятелни концерти на големи и клубни сцени, участия в български и международни фестивали, съвместни концерти с техните ментори и приятели Б.Т.Р.

В разнообразния им репертоар са включени авторските им песни „Птица в клетка“, „Тръгвам бавно“, „ Дива река“, „Неон“, „Супернова“, „Коледа“, кавъри на популярни български и световни хитове в нов аранжимент, както и удивителни акапелни изпълнения.