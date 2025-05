Интересна интерпретация получи хитовата песен „Защо“ на Б.Т.Р. в изпълнение на VIVA. От мелодичен рок – в поп-денс. Автор и на двете версии е Славчо Николов в колаборация относно аранжимента с Алекс Нушев. Новото „Защо“ е част от дебютния албум на VIVA „Supernova“, който излезе миналата година.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Виктория Чешмеджиева и Йоана Великова от Трио VIVA:

Атрактивно решение има и видеото към песента, което е римейк на култовия клип на Б.Т.Р. с участието на „лошото момче“ на българското кино и близък приятел на групата – Асен Блатечки и режисиран от Васил Стефанов.

Във версията на VIVA, ролята на Асен е поверена на актрисата Яна Николова, която замени мотора от оригиналния клип с ретро автомобил Порше от 1965 г. Режисьор на римейка е Боряна Николова, оператор е Калоян Божилов.

С успех и настроение продължават концертните изяви на триото на открити и клубни сцени. VIVA предстои да пеят на 9 май на една сцена с Johnny Gioeli в Мездра, а на 22 май ще поздравят всички учители в община Тутракан по повод предстоящия празник.

В сетлиста са включени: всички песни от албума „Supernova“, кавъри на популярни български и световни хитове в нов аранжимент, както и акапелни изпълнения, в брилянтно вокално съчетание на трите различни тембъра на момичетата.

VIVA са: Виктория Чешмеджиева, Йоана Великова и Виктория Ехиянова.

Трио VIVA „Защо“

Музика и текст: Славчо Николов

Аранжимент: Славчо Николов и Алекс Нушев

Продуцент: Трио VIVA