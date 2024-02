Трио „VIVA“ започва ударно годината с анонс на три сериозни проекта: нов сингъл, албум и концерт-премиера на албума на 8 март 2024г. от 21.00ч. в столичния клуб „Gramophone“.

Снимка: Светла Русева

Сингълът с романтичното заглавие „Moonlit Sky“ е с участието на актрисата и певица Яна Николова, която е автор на текста към песента. „Песента е за страстта и любовта, за независимата жена, която е и авантюрист дори в любовта“ споделя Яна. Посланието на песента с усмивка и чар разказват момичетата в динамичното видео.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Трио „VIVA“- Виктория Чешмеджиева, Йоана Великова, Виктория Ехиянова и пеещата актриса и текстописец Яна Николова:

Творческият двигател на видеото е Бисер Овчаров-Барни, режисьор, оператор и монтаж.

Но най-голямата радост за „VIVA“ и безспорно голям успех за 21-годишните момичета е дебютният им албум „Supernova“.

Албумът „Supernova“ с 12 песни е в стилова еклектика от поп, денс, рок и рeгeтон. Обединяващият елемент в парчетата е многогласното пеене, което момичетата щедро демонстрират и което им е спечелило призове у нас и в чужбина.

Автор на музиката в албума е Славчо Николов /Б.Т.Р./, който също така е музикален продуцент и мениджър на „VIVA“. Текстовете са негови и на Яна Николова, а аранжиментите са общо дело на Славчо Николов и Алекс Нушев. Звукозаписът на албума е с участието на виртуозните музиканти: Мишо Шишков-пиано, Ясен Велчев-пиано, Илиян Диков /Б.Т.Р./ - барабани, Славчо Николов /Б.Т.Р./- китара и Алекс Нушев- бас китара.

Албумът „Supernova“, след концерт-премиерата ще е наличен във всички дигитални платформи и на СD носител.

В двучасовия концерт на 8 март 2024г., триото ще изпълни на живо: всички песни от албума „Supernova“, кавъри на популярни български и световни хитове в нов аранжимент, както и акапелни изпълнения, в брилянтно вокално съчетание на трите различни тембъра на момичетата.

Гост-изпълнители са: Славчо Николов /Б.Т.Р./ и Яна Николова с участие в „Moonlit Sky“.

Билети за концерта в мрежата на EpayGo.