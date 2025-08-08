Този уикенд град Пещера в сърцето на Родопите ще бъде домакин на третото издание на уникалното за България състезание по шосейно колоездене за аматьори L'Etape BULGARIA by Tour de France.

На старта ще застанат рекорден брой участници в двете дистанции на 58 км и 112 км. Повече от 1200 колоездачи от страната и чужбина (76 от 16 държави) ще се състезават по специален маршрут, подготвен от организаторите по модела и с бранда на легендарния Тур дьо Франс.

Снимка: L'Etape BULGARIA by Tour de France

„В по-късата дистанция могат да се включат всички – с всякакви велосипеди, докато 112-километровият маршрут е само за шосейни колела, без електрически или други подобрения“, уточни той. Освен български състезатели, заявка са подали и представители на 15 други държави, сред които Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, Канада", уточни в ефира на bTV Радио организаторът Даниел Дуков. Той подчерта, че първите две издания се проведоха във Велинград, но заради технически проблем с участък от трасето, тази година локацията е променена. Новият маршрут в Пещера и региона е изцяло по асфалт и отговаря на строгите изисквания на френската компания организатор – Amaury Sport Organisation (ASO). „Имаме тригодишен договор, който изтича тази година, но предстои преподписване за още три години. Така феновете у нас ще могат да се докосват до духа на Тур де Франс поне до 2028 г.“, каза още Дуков. „Очакваме празник за града, за спорта и за всички, които обичат колоезденето. Ще се радваме публиката да дойде и да подкрепи участниците“, призова той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с организатора Даниел Дуков, разположено в звуковия файл:

L'Etape BULGARIA by Tour de France е масово любителско колоездачно състезание по правилата на Tour de France, насочено към всички които обичат колоезденето и в частност на шосейното колоездене. То се утвърди като една от най-посетените и популярни надпревари в последните две години и това лято отново ще предостави незабравими моменти на българските любители на шосейното колоездене и феновете на легендарната надпревара.

Снимка: L'Etape BULGARIA by Tour de France

Снимка за спомен с Дяволът Диди

Тази събота, на 9 август са подгряващите събития. През деня участниците ще има възможност да:

- посетят Музея на Tour de France

- да се снимат с Диди - Дяволът, който обикаля с тризъбеца всеки етап на Tour de France и нахъсва състезатели да дават по добри резултати

- да подкрепят и децата си в детското състезание в централната част на града

- да покарат заедно със семейството си (ще се организира Фамилна надпревара без състезателен характер по затворен за движение маршрут из улиците на град Пещера)

- да се включат в активностите на партньорите в изграденото Селище на събитието

В неделя сутринта участниците ще бъдат подредени на стартовата решетка за неутрален старт както при професионалистите, състезателите ще дефилират по улиците на Пещера и след преминаване на 4 км из града, флаг и „остър" старт ще дадат началото на същинската надпревара.

Снимка: L'Etape BULGARIA by Tour de France

Старт-финал за първи път в Пещера

L'Etape BULGARIA за първи път е със старт-финал в Пещера и отново ще предложи на участниците два състезателни маршрута с различна дължина и трудност. Колоездачите от начинаещи до опитни ветерани избират един от двата маршрута с дължина съответно от 58 км и 112 км в зависимост от спортната си форма. Тези трасета са предварително проверени, одобрени и категоризирани от експерти, а подробна информация с карта е достъпна в сайта на състезанието.

Маршрути сред живописните Родопи

Шампионите ще бъдат излъчени в 4 възрастови категории при мъжете и 4 при жените. Двата маршрута тръгват от центъра на Пещера и се насочват на запад към язовир Батак в живописните Родопи. Карането ще е по затворени за автомобилно движение пътища, както е по време на професионалните състезания. Най-високата точка, която ще достигнат колоездачите е на 1350 м надморска височина при курорта Свети Константин, след което ще продължат по Панорамния път на язовир Батак и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка град Пещера.

Кой ще грабне жълтата фланелка...

Участниците в дългата дистанция при мъжете и при жените ще спорят за спечелването на емблематичните фланелки от голямото състезание TOUR DE FRANCE:

жълтата – най-желаната фланелка в света на колоезденето, символ на решителност и победа, за първите на финала (мъж и жена) в етапа

зелената – символ на експлозивност и бързина, предназначена за най-добрия спринтьор (победителите мъж и жена в Спринтовата отсечка на трасето)

бялата на червени точки - символизираща сила и издръжливост отвъд границите на разума е предназначена за „катерачите" Краля и Кралица на Планината (КОМ) (King Of the Mountain)

бялата – фланелката-символ на младежки дух и обещаващ характер за най-добър млад състезател сред мъжете и сред жените

Шампионски бонус: безплатно участие на L'Etape du Tour 2026 във Франция

Първите трима мъже и жени в генералното класиране на двете дистанции от L'Etape BULGARIA by Tour de France сега в Пещера ще получат право на безплатно участие в „кулминационното" L'Etape du Tour 2026 във Франция, което ще се състои по един от оригиналните етапи на предвидения за следващата година Tour de France 2026. Наред с това, всички регистрирали се сега участници в L'Etape Bulgaria 2025 ще могат да се запишат с предимство за този L'Etape du Tour през 2026, заедно с участниците от останалите държави, които организират подобни надпревари с бранда на Тура.

Всичко за предстоящия този уикенд Празник на колоезденето в Пещера ще намерите в сайта на състезанието:

