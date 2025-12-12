Български ученици спечелиха множество медали на Световното първенство по математика, което се проведе в Тайланд от 3 до 7 декември. Представителите на Софийската математическа гимназия завоюваха общо 18 отличия, от които 10 златни медала, 6 сребърни и 2 бронзови. Ученици от Националната природоматематическа гимназия спечелиха още 18 медала, от които 2 златни.

За пътя към успеха и за огромния труд, който стои зад отличията, разказаха в ефира на bTV Radio Елена Киселова, старши учител по математика в СМГ, нейният ученик в 9 клас Никола Николов – който е златен медалист, Даяна Давидова, също учител по математика в СМГ и нейният ученик от 8 клас Панайот Панайотов, златен медалист от Тайланд.

Целия разговор пред водещата Надежда Василева, можете да чуете на следващия звуков файл.