Ученици от 10-ти и 11-ти клас разработват иновативен предприемачески проект под името „Първите минути - стъпки при извънредни ситуации“ като част от участието си в програмата Тийноватор - национална менторска инициатива, която свързва ученици с утвърдени професионалисти от различни бизнес сектори. В рамките на програмата ментори подпомагат младите участници да придобият ключови умения като изграждане на бизнес от нулата, работа в екип, разработване и презентиране на бизнес идеи пред инвеститори.

Проектът „Първите минути - стъпки при извънредни ситуации“ адресира съществен обществен проблем - липсата на базова информираност и подготовка сред широк кръг от хора за реакция в кризисни ситуации. Съдържанието на брошурата е разработено на база срещи и консултации с представители на пожарната, служба за защита на населението, военни окръжия и други експерти. Екипът ще представи своя проект на финалното събитие на програмата Тийноватор, което ще се проведе на 31 май пред жури от инвеститори, както и пред над 700 ученици, ментори и партньори от цялата страна.

В допълнение, учениците ще участват в интервю по bTV Radio, където ще разкажат повече за своята идея и ще търсят партньори и съмишленици за реализирането ѝ. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ирина Гьокова и Стела Петкова - 10 клас в 22 СУ "Г.С.Раковски":

Your browser does not support the audio element.

Подкрепата на потенциални спонсори и партньори ще бъде ключова за превръщането на „Първите минути - стъпки при извънредни ситуации“ в реален бизнес, който да повиши информираността и подготовката сред българското общество за това как да реагира в кризисни ситуации. „Вярваме, че днес хората не търсят просто повече информация, те търсят яснота, посока и съдържание, което реално могат да приложат в живота си. Именно това стои в основата на „Първите минути - стъпки при извънредни ситуации“ , споделят от екипа зад проекта.Сред основните цели на брошурата са:

да предоставя практични и лесно приложими насоки;

да направи полезната информация по-достъпна и разбираема;

да изгражда общност от хора, които ценят подготовката, устойчивостта и информирания избор;

да се превърне в доверен ориентир в свят, в който вниманието и сигурността са все по-ценни ресурси.

Чрез участието си в Тийноватор учениците правят своите първи уверени стъпки в света на предприемачеството, а чрез „Първите минути - стъпки при извънредни ситуации“ заявяват амбицията си да позиционират брошурата като модерен, полезен и разпознаваем проект, който отговаря на реални нужди и говори на езика на новото поколение потребители.