Яни Овчаров и Даниел Борисов са ученици в 11 клас в Американския колеж в София и са подготвили поредица от инициативи, с които да популяризират финансовата грамотност сред младите хора между 14 и 24 години. Проектът „Финансовата грамотност има значение“ има за цел да вдъхнови 1500 младежи да разберат и оценят колко са важни тези познания. Направили са анкета сред над 400 младежи от над 25 населени места в страната. 90% от запитаните са на мнение, че курсове по финанси и икономика трябва да се преподават в училище. 57% оценят финансовата си грамотност на средна, 10% на ниска, 26% на висока, и 7% на много висока. Сред основните източници на финансови знания, които са посочили запитаните са: 89% разчитат на семейството и приятели; 65% на социални мрежи; 42% на статии в интернет; 39% на уроци в училище и едва 27% на книги или учебници /в отговорите е посочен повече от един източник/.

В следващия етап на проекта учениците планират да поканят участниците в анкетата да се включат в конкурс по финансова и икономическа грамотност. За резултатите в анкетата и за конкурса, чуйте цялото интервю с Яни Овчаров и Даниел Борисов на следващия звуков файл.