Млади творчески дарования от цяла България се събират в Зала 1 на НДК за концерта „Архипелаг от таланти“, на който 19-те училища с профил изкуства в страната ще покажат заложбите на своите възпитаници и техния напредък в музиката, танца и изобразителното изкуство. Инициатор е Величка Николова – председател на СУПРИМ – Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика към Европейските музикални училища, дългогодишен директор на 144 СУ „Народни будители“ в София.

Снимка: Даниел Русев за bTV Radio Group

Училищата с профил изкуства доказват, че когато имаме целенасочено творческо развитие, съчетано с много изяви, децата постигат по-големи успехи във всички направления. Заниманията на учениците с музика, танци и изобразително изкуство водят до разширяване на кръгозора, насърчават към високи постижения, развиват интелекта и емоционалната интелигентност, призовават ги към единодействие, усъвършенстват уменията им за постигане на комплексни резултати, сплотяват ги, създават чувство за принадлежност към училищната общност, стимулират тяхното въображение, формират ги като творчески личности с ясни морални и естетически критерии.

„Децата, които се занимават с изкуство, са по-възпитани, имат етични и нравствени норми на поведение. Когато са идвали в нашето училище, колегите отбелязват, че децата са много кротки, задружни и внимателни. Изкуството възпитава в етика и морал. Чрез песента и танца децата стават по-добри, по-възпитани, по-сетивни, развива се отношение към Доброто.“ – коментира Величка Николова в студиото на bTV Radio и подчертава, че в такава среда по-лесно се усвоява тежката материя от другите предмети. Тя дава пример как едно дете, което танцува народни танци, отлично познава обичаите и традициите, за които се говори в предметите от учебната програма.

Проектът „Архипелаг от таланти“, финансиран от Европейския съюз по механизма NextGenerationEU от Плана за възстановяване и устойчивост, дава цялостна картина на резултатите от силно застъпване на изкуствата в училище. „Нарекли сме го така, защото всяко наше училище е уникален остров на творчество, но заедно образуваме здрава верига – архипелаг, който пази и развива духовната идентичност на България чрез песента, танца и изобразителното изкуство. Отправяме послание за по-добър и мирен свят!“ – посочва авторът на сценария и режисьор на спектакъла Валентин Иванов.

Снимка: Светослав Николов

В програмата има класическа, джаз, поп, рок музика, фолклорни и модерни танци, балет. Дигитална изложба ще представи постиженията в областта на изобразителното изкуство. Участниците, изпълненията и произведенията са селектирани от две комисии по време на регионалните прегледи, провели се във Враца, Търговище и Казанлък през есента. Концертът ще започне и ще завърши с общи изпълнения. Началото ще възвестят 100 гайди. „Идеята се роди от регионалните прегледи. Решихме да съберем децата в един състав и те да направят нещо общо заедно.“ – каза Валентин Иванов. В групата са ученици от училищата „Любен Каравелов“ – Пловдив, „Добри Чинтулов“ – Бургас, „Народни будители“ – София, „Екзарх Антим I“ – Казанлък и „Сава Доброплодни“ – Шумен. На финала децата се събират във Вокална група СУПРИМ, за да изпълнят две български популярни песни. Тук в единодействие ще са „Щурче“ от СУ „Народни будители“, вокалните групи на „Георги Бенковски“ – Мирково и „Сава Доброплодни“, както и формацията „Мечтатели“. В кулминацията всички деца ще запеят „Дайте шанс на песента“ от Светослав Лобошки и Катерина Кирянова – препратка към друго организирано от СУПРИМ събитие – Международния фестивал „Силата на песента“, съпътстващ провелата се у нас 44-а Генерална асамблея на Европейската музикална асоциация. Програмата, която ще видим на 5 февруари, ще бъде представена и на световния форум на училищата по музика от 28 държави в Прага по-късно тази година. „България се чувства добре в тази организация, защото показваме успехи.“ – коментира Величка Николова.

Концертът „Архипелаг от таланти“ се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Организаторите определят тази висока държавна подкрепа като най-голямото признание за труда на всички деца и учители от 19-те училища по изкуствата в България. Партньори на инициативата са Синдикатът на българските учители, регионалните управления на образованието, ансамбъл „Българе“. В Зала 1 ще присъстват ръководители в сферата на образованието от цялата страна, както и кметове на много градове, сред които Кърджали, Хасково, Търговище, Добрич, Враца, Пордим.

Интервю на Светослав Николов: