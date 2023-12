На 13 декември от 13.00 часа в Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“ в рамките на „Училище за родители“ на лечебното заведение, ще се проведе семинар на тема “Алтернативни техники за водене на раждане въз основа на медитация и психологически инструменти”с гост-лектор Шри Вишну Пала, аюрведа експерт от Германия. Инициативата е с вход свободен и е част от кампанията на „Майчин дом“ за стимулиране на естественото раждане.

Шри Вишну Пала e духовен учител и експерт по аюрведа и социален работник, който живее в Германия повече от 20 години. Завършва в Индия висше образование в областта на природните науки и инженерството, има защитена западноевропейска магистърска степен и специализирано образование в областта на здравната профилактика и превенцията. Повече може да чуете от интервюто на водещата Лили Ангелова с Надежда Христова - старша акушерка в лечебното заведение.