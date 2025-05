София е най-опасният град за придвижване на деца в Европа, според ново престижно международно проучване на Clean Cities /"Чисти градове"/ - една от най-големите международни организации, изследващи инфраструктурата на градска среда. Състоянието на улици и велоалеи и скоростта, с която колите карат около училищата, са основните критерии, по които е правено изследването на международната организация. Според изследването, най-безопасният град в Европа е Париж, а София е на последното 36-о място. Международното проучване отчита, че София е на дъното и при обезопасяването на велоалеите.

„Проучването сравнява 36 града в 18 държави. Много градове в последните 10 години използват практики като «училищни улици» или «зона 30 км/ч.». За СО тази малка зона не е довела до големи задръствания или замърсявания, като се очаква «зона 30 км/ч.» да се разшири“, заяви в ефира на bTV Radio Радостина Петрова, координатор от Сдружение „Велоеволюция“.

„Улиците ни не са по учебник. Липсват безопасни тротоари, по които децата да стигат по активен начин до училището. Това влияе на обездвижването и затлъстяването се превръща в огромен проблем. Нужна е инфраструктура и децата да бъдат по-активни в ежедневието“, добави тя.

Според Петрова, по време на транспортната стачка хората се срещнаха с тази инфраструктура и новите велосипедисти караха бавно. Има голяма липса на свързаност на много отсечки от велоалеите. В момента от част от южните квартали около бул. България, по бул. Витоша, Патриарх Евтимий, Граф Игнатиев и Борисова градина правят 15 км., в които да се кара колело.

„Остана недовършена реорганизацията за велосипедистите по бул.Витоша заради разпореждането на съда. Според него, трябва да се приеме нов генерален план на организация на движението, който да потвърди или отрече направената инфраструктура. Това е парадоксално, тъй като не е довършена велосипедната маркировка и не са пуснати велосипедните светофарни секции. Процесът за завършване на такъв план отнема повече от една година“, коментира още Петрова.

По думите й, забавя се изграждането на Зеления ринг заради придобиването на терени по линията около бившата жп линия при гара Пионер до ВВТУ в Слатина. „Не виждаме финансиране за проекта на Зеления ринг в тазгодишното предложение за бюджет на Столичната община“, подчерта тя.

