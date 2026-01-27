На 31 януари и 1 февруари 2026г. ще се проведе осмият "Уикенд на идеите" на 8-месечната програма за развиване на бизнес мисленето, уменията за работа в екип и предприемаческия дух на учениците в 10-ти и 11-ти клас - Тийноватор.

На тазгодишното издание на събитието се очакват близо 600 ученици, от над 30 града, 100 ментори на програмата и около 50 гост-ментори – експерти в различни сфери. Учениците ще презентират общо 80 стартъп идеи пред жури от компании и предприемачески организации. Целта е в рамките на един ден и една нощ екипите да изработят презентациите на първите си бизнес идеи и да ги представят.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с основателя на "Тийноватор" Зорница Миткова:

Your browser does not support the audio element.

Журито е разпределено в следните категории: 1. Най-добра идея за зелен бизнес, Най-добра идея за устойчив бизнес и Най-устойчив бизнес модел; 2. Най-добра идея в сферата на IT, Най-нестандартна идея и Най-добра презентации; 3. Най-добра идея в областта на Изкуството и културата, Най-иновативна идея и Най-обещаващ екип и 4. Най-добра идея в областта на Образованието и кариерното развитие, Най-добра идея за социална иновация и Най-добра стратегия за излизане на пазара.

До Финала на 30 май екипите ще превърнат идеите си в работещ бизнес, с помощта на своите ментори. и ще се съберат отново в София – за Финалното състезание на Тийноватор и представянето пред жури от инвеститори.

В Тийноватор 8 (от октомври 2025 до май 2026) участват общо 800 ученици в 10. и 11. клас, от 35 града, и 100 ментори.

Вижте миналогодишното събитие: