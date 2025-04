Столичният общински съвет прие няколко улици в София да бъдат кръстени на бележити българи, оставили ярка следа в българското изкуство. По предложение на районния кмет Делян Георгиев, се преименува улица „132" в Изгрев на името на българския поет, сценарист, драматург и преводач Валери Петров. Той е един от основателите на сатиричния вестник „Стършел", издаван в периода 1945-1962г. Остава най-известният преводач у нас от английски език на Шекспир. Яркото му излизане на литературната сцена обаче е публикацията на цикъла стихотворения „Нощи в планината". Автор е на редица сценарии за филми, сред които „Рицар без броня", „Един снимачен ден", „Йо-хо-хо" и др.

Отново по предложение на кмета на Изгрев, безименна улица в района ще бъде кръстена на Леон Даниел. „Българският режисьор е отдал живота си на общонационална кауза, каквито са българските литература, изкуство и театър. Театралната му режисура е неколкократно награждавана с почетните награди ИКАР и Аскеер, а почти в края на живота си получава и орден "Стара планина" I-ва степен за цялостен принос към българската култура.", посочва още Делян Георгиев.

След дълги предварителни обсъждания, , местният парламент прие улица в район „Връбница" да носи името на певицата Ваня Костова, каквото е било желанието и на нейния син. Предлаганата улица преминава зад многофамилната жилищна сграда, в която тя е живяла до последните си дни. Улицата завършва и в оградата на Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл", с което Ваня Костова е била ангажирана в редица доброволчески инициативи през годините, целящи подкрепа и подпомагане на учениците с нарушено зрение. Ваня Костова остава завинаги в историята на българската музика като ангелогласната певица. Била е част от групите „Тоника СВ" и „Фалимия Тоника", но е известна и със соловите си изпълнения на песните „Звезда", „Искам да ти кажа", „Конче мое" и др.

Улица от м. „Витоша ВЕЦ Симеоново", част от район Лозенец, ще носи името на Зорница Попова, която е и първата жена, член на Съюза на българските композитори. Автор е на над 500 песни и оркестрови пиеси. Много от нейните песни се превръщат в хитове, като повече от 130 от тях са издадени на грамофонни плочи от „Балкантон". Забележително е, че 19 български певци дебютират с нейни песни, сред които Мария Нейкова, Мими Иванова, Доника Венкова, Георги Христов, дует „Ритон", Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Мария Косара и др. Нейни песни са класирани на всички издания на фестивала „Златният Орфей" от 1967 г. до смъртта ѝ през 1994 г.

