Продължава кампанията за събиране и извозване на опасни отпадъци в Столична община. Последният мобилен пункт за тази година ще бъде на 20 октомври 2023г.

Пунктът е за райони „Надежда" и „Връбница" и ще бъде разположен, както следва:

От 8.30 до 11.30 часа в „Надежда" - на ул. „Кирил Дрангов" № 55 до ул. „Възрожденска", районна администрация „Надежда".

От 12.30 до 15.30 часа ще се премести във „Връбница" - на бул. „Хан Кубрат", бл. 328 - районна администрация „Връбница".

Снимка: Балбок

Безвъзмездно се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)

Лакове и бояджийски материали

Домакински препарати и химикали

Мастила и замърсени опаковки

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки. Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Снимка: BalBok

"Не трябва да носите батерии, тъй като има различен регламент за тяхното събиране, и ние не ги приемаме", заяви в ефира на bTV Radio д-р Ралица Ангелова- изп.директор на компанията, която отговаря за събирането и извозването на опасните отпадъци. По думите й, домакинствата изхвърлят в най-големи количества от тях бои и лепила, както и лекарства.

Чуйте какви полезни насоки за изхвърлянето им посочи д-р Ралица Ангелова пред Георги Митов: