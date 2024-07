За осма година деца в групи или заедно със своите семейства ще създават творби от пясък в Балчик. Фестивалът „Пясъчни творения“ (във Фейсбук тук) цели да даде възможност да работим сред природата с естествени материали и провокира интереса към творчеството. Мартин Кръстев го създава на 12-годишна възраст още като ученик. „Щастлив съм, че срещнах подкрепата на различни организации и хора, които вече осма година ми помагат.“ – казва той в интервю по bTV Radio в навечерието на поредното издание на „Пясъчни творения“.

Снимка: Фестивал „Пясъчни творения“

Фестивалът тази година ще се проведе на 6 юли на плаж „Двореца“. Програмата започва с регистрация в 15:30 ч., времето за строене е от 16 ч. до 17 ч., а надграждането е в 18 ч. „Посвещаваме това издание на 100 години от създаването на Двореца. Заедно с Държавен културен институт Културен център „Двореца“ планираме да пуснем сто балона с хелий в небето до Тихото гнездо – вилата на кралица Мария.“ – разказа за още един елемент от празника Мартин Кръстев. Журито е председателствано от Ивелина Романова – пиар експерт и педагог, а в него са още Корнелия Тончева – художник и бизнес дама, и Цветелина Ангелова – педагог по изобразително изкуство. Събитието се провежда и с подкрепата на Sonic Start.

Фестивалът се провежда без такса за участие. „Искаме да насърчим децата към изкуство, да оставим прекрасен спомен от летния сезон и от град Балчик.“ – посочва за идеята Мартин Кръстев и описва случващото се на фестивала така: „Атмосферата е прекрасна, тъй като това е един непринуден детски празник. В рамките на 1 час децата строят своите пясъчни фигури. Те могат да използват и мидички и други дарове от морето. Сред образите, които създават, са такива на анимационни герои, звезди от изкуството, русалки. Организираме музикална програма, черпим децата със сладолед. Атмосферата е на приятелство, щастие и забава.“

Снимка: Фестивал „Пясъчни творения“

Участниците са в две категории: семейна и детска. Така фестивалът „Пясъчни творения“ насърчава към взаимодействие в творчеството чрез всичко, което имаме в света около себе си. Това дава възможност да се свържем чрез изкуството. „Първоначално идеята ми бе фестивалът да е за деца от 3 до 15 години, но вече допускаме до 18 години. Миналата година участваха и ученици от Училището по стъкларство в Белослав. Идеята да се включат родителите дойде през третото издание. Те много искаха да участват с децата си – това ги сплотява и създава прекрасна емоция за всички. Надявам се да успяваме да показваме на децата колко е красив светът и колко е важно да бъдат подкрепяни във всяка форма на изкуство, как в образователната система трябва да се набляга на изкуството.“ – посочи Мартин Кръстев, самият той завършил СУ „Св. Климент Охридски“ в Добрич с профил музика. Още като ученик младият музикант издаде своя първи албум, в който събра като участници съученици и преподаватели. Така Мартин Кръстев се представи на първото издание на пътуващия фестивал на Jazz FM от bTV Radio Group „Джаз в цялата страна“ през 2022 г. Видеото от интервюто с него и изпълненията му можете да видите тук след осмата минута.

Снимка: Jazz FM

Интервю на Светослав Николов: