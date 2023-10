Лейди Адриана Динева (по-известна под сценичния псевдоним Адриа Динев) е първата българка, която е избрана да представи България на световния конкурс Miss Ocean World, който през тази година ще се проведе между 8-и и 15-ти октомври в Индия. По време на събитието сънародничката ни ще се бори за световната титла в 9 различни категории: талант, визия (включително представяне на вечерен тоалет, бански костюм и традиционно национално облекло , като Адриа представя българска народна носия), интелект, опазване на околната среда и в частност водите, маниери, култура, свободно гмуркане и други.

“Изпълнена съм с гордост, че имам възможността да представя родината си пред света. Целта ми е България да бъде представена по възможно най-удачния, впечатляващ и ослепителен начин”, коментира участничката.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Адриа Динев в рубриката "Българи с посока" по bTV Radio:

Основан през 2017 г., Miss Ocean World е насочен към опазването на околната среда и в частност морските води и океаните. Конкурсът също се фокусира върху физическото здраве, както и поощряването на начин на живот с ниско ниво на замърсяване и отделяне на въглеродни емисии, като част от по-мащабните усилия по света да опазим планетата от климатичните промени и замърсяване. Според няколко проучвания в океаните и моретата има повече от 8 милиона тона боклук, който може да бъде рециклиран. Ако не направим нищо до 2050 г., в тях ще има повече пластмаса, изпълнена с токсини, отколкото риба.

Адриа Динев е талантлив асистент-режисьор, филмов и музкален продуцент, singer-songwriter, актриса и музикален терапевт, базирана в Лондон. Портфолиото ѝ включва три завършени игрални филма, реклами, както и авторски песни, с които е печелила редица отличия и конкурси (включително излъчване на песента “Can You Not See?” по MTV в САЩ през 2022 г.). Тази година Адриа Динев печели първа награда за най-добра оригинална рок singer-songwriter на интернационален конкурс, организиран в Холандия, където са участвали над 2000 артисти и банди от цял свят (The International Red Carpet Show FPCM Media Award for Best of Rock Original Female Singer-Songwriter 2023)! Тя има и диплома за професионална русалка и сертифициран freediver (2021 г.), както и акредитация за музикален терапевт (2022 г.). През 2023 г. е избрана за Miss Ocean World Bulgaria 2023 със съдействието на основателката Грейс Стюард (Mermaid Grace) на най-голямата академия за професионални русалки във Великобритания – “Hire A Mermaid UK”, както и на главния директор на Miss Ocean World UK – Лаура Хъдсон. Също така Адриа е трета подгласничка на Miss Ocean World UK 2023.