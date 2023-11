Венета Нейнска е сред активните дейци на съвременната българска музикална сцена. През годините тя създаде иновативни и атрактивни форми за срещи с изкуството със специално отношение към децата и семействата, а също и към композиторите, незаслужено останали в сянката на общественото внимание. Сега заедно с Весела Петрова тя създава Sofia Art Institute. Венета Нейнска гостува в „Българи с посока“ по bTV Radio.

Живяла в Лос Анджелис и Лондон, Венета Нейнска се завръща да работи в България. Като майка ѝ прави впечатление, че реалността тук е много различна от средата, в която е била досега: „Малките деца нямат достъп до качествена класическа музика на живо, а публиката – до голямо разнообразие от камерни концерти и артистични преживявания с иновативен дух.“ Сред инициативите ѝ са популярните „Концерти на възлаглавници“. Сега тя поставя началото на нов проект – Sofia Art Institute: „Ще предлагаме образование с преподаватели от много високо ниво и от различни точки на света. Паралелно институтът ще разгърне своята програма за достигане до деца в неравностойно положение. Достъпът до изкуство развива качества, които са изключително важни за всеки един човек: внимание към детайла, работа в екип, съсредоточеност, устойчивост на мотивацията. Днес светът е в „разпиляно“ състояние, а ние сме хората, които носим отговорност към обществото и бъдещите поколения.“ – казва за мисията и ролята на твореца в обществото Венета Нейнска в интервю по bTV Radio.

Желанието за промяна идва във времена, в които сме все повече потребители, включително на изкуството, вместо да му позволим то да ни въздигне по начин, по който нищо друго не може. В добавка под „култура“ масово разбираме съвкупност от събития, а не изкуство, което води обществото в неговото развитие. „Баща ми повтаряше, че култура е не само представяне на изкуство пред публика, а изкуства, философия, възпитание и образование. Старая се в проектите, които участвам, да се придържам към тази по-широка дефиниция. Sofia Art Institute си поставя за цел да започнем тези разговори, да създадем тези партньорства, да сложим на масата тези проблеми и всички заедно да търсим техните решения.“ – очертава перспективата Венета Нейнска.

Премиерно събитие ще демонстрира идеята на организацията на 18 ноември в Драматичния театър в Пловдив като част от Нощта на театрите. От 19 ч. ще бъде представен танцово-поетичният концерт „Там, където не сме“ с поезията на Георги Господинов, представена от Дария Симеонова в диалог с Венета Нейнска, която ще свири музиката на Шопен, както и на още двама композитори. Участват и солистите на Балет „Арабеск“ Виктория Петрова и Васил Дипчиков. Идеята се заражда по естествен начин. „Събрахме се с Дария у дома. Бяхме си казали, че ще направим опити, в които тя ще прочете стихотворения, които харесва, а аз на момента импровизирано ще ѝ отговоря с произведение, което чувствам за подходящо. Много бързо установихме, че в действителност можем да водим такъв разговор. Така се случи, че отговорите на нейните поетични въпроси бяха все от Шопен. Умишлено не съм анализирала защо именно той бе композиторът, който най-често се явяваше. Но много съм мислила върху връзката между словото и музиката.“ – насочва ни към спектакъла Венета Нейнска.

И отново се обръща към публиката: „Ние като артисти имаме за задача да комуникираме не само един с друг, а на първо място – с публиката. До момента, до който повтаряме мантрата, че правим високо изкуство, а хората не се интересуват от него, нищо няма да се промени. Нашата задача е да създаваме връзка.“

Интервю на Светослав Николов: