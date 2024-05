За шеста година фондация „Прочети София“ организира едно от най-важните си събития - „Литературни маршрути“, което вече традиционно се провежда през май, юли и септември. Тази година ни очакват 14 напълно нови градски литературни исторически разказа, чиито автори ще бъдат поети, писатели, литературни историци, изследователи и журналисти.

Шестите „Литературни маршрути“ започват с две разходки, посветени на Деня на Европа. Те се осъществяват по идея и с партньорството на EUNIC Bulgaria – европейското сдружение на националните културни институти в България.

На 09 май от 18:30 ч. от църквата „Света София“ ще се проведе „Европейската литературна разходка“ на поетесата Албена Тодорова. За него Албена Тодорова пише: „Този път ще надникнем в историческите и културни връзки между България и Европа. Тези връзки са неизброими – чешкият художник Иван Мърквичка илюстрира „Под игото“, читалище „Славянска беседа“ има словашко ДНК, а Виена, Загреб и Рим и много други европейски столици са източник на неизчерпаемо вдъхновение за българските творци от XIX-XX век. В допълнение към това ще говорим за европейския опит на български писатели и поети, както и за връзките на европейски писатели със София. Ще четем стихове по стените и ще говорим и мислим за това къде е нашето място в настоящето и бъдещето на нашия голям дом Европа.“

Албена Тодорова е поетеса, която работи като финансист. Има три издадени стихосбирки на български език, две от които получават поощрителни награди на конкурса „Иван Николов“. Нейни творби са преведени на английски, хърватски, арабски и испански. След повече от 10 години живот в чужбина – Япония, Германия и Обединеното кралство – през 2020 г. тя се завръща в София, където живее с партньора си и куп растения.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Албена Тодорова, разположено в звуковия файл: