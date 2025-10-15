В рубриката „Господари на добрия вкус“ шеф Николай Немигенчев разказа за пътуването си до Швейцария, за живота в малките села и градчета в Алпите, където хората се занимават с биоземеделие и са особено внимателни по отношение на качеството на храната. Шеф Немигенчев видя отвътре как работят ресторанти със звезди Мишлен, един от които се ръководи от българин – шеф Симеон Николов.

Как се прави швейцарско био сирене? На какво държат швейцарците при приготвянето на храната? Какви са приликите и разликите между България и Швейцария? И на какви изисквания трябва да отговарят ресторантите със звезди Мишлен? И как да си направим фондю?

Чуйте интервюто с шеф Немигенчев на следващия звуков файл.