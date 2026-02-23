„Посока“ е нейният първи авторски албум, който чрез музика изразява стремежа на младия човек да намери своето място и посока в живота. В него се преплитат джаз, фолклор, фънк и поп музика, създавайки ярко фюжън звучене. В албума са засегнати теми, като прошката, промяната, надеждата и вярата. През 2025-та година Калина стартира турне из България, представяйки музиката си на живо.

През 2026-та година предстои да се реализира концерт на албум „Посока“ на 8-ми март със симфоничен оркестър в зала „България“. Музикантите от „Кварто“ ще бъдат ръководени от Маестро Григор Паликаров, а на барабаните ще застане Стоян Янкулов – Стунджи.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Калина Андреева:

Участници в концерт „Посока“ на 8-ми март:

Музика, текст, аранжимент и оркестрация: Калина Андреева.

Озвучение: Антоан Хадад

Калина Андреева – контрабас и вокал

Йоана Андреева – вокал

Нели Андреева – вокал

Александър Михайлов – саксофон, кавал

Стефан Славчев – пиано, кларинет

Мартин Владимиров – гъдулка

Георги Стойчев – китара, тамбура

Стоян Янкулов – барабани Оркестър „Кварто“

Със специалното участие на трио „Фида“ и хор „Нуша“, с ръководител Нели Андреева. Диригент: Григор Паликаров

Калина Андреева е български музикант, композитор и аранжор. Свири на контрабас, бас китара, класическа китара, пиано, барабани и пее. Обича да експериментира с музикалните стилове, a една от основните й цели като музикант е да изрази себе си, като съчетава по своеобразен начин различните музикални жанрове. Израства с българския фолклор и джаза, учи класическа музика и завършва висшето си образование със специалност класически контрабас. Понастоящем Калина е редовен докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, където изследва тънкостите на контрабасовото изкуство в детайли. Печели множество конурси с класически контрабас, между които: Competition of C. D. von Dittersdorf (Словакия), два златни медала на НК „Светослав Обретенов“, Cantus Firmus Music Competition 2020, Международния конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и Земята“, както и Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“.

Калина е свирила със световноизвестни изпълнители, сред които: Джейкъб Колиер, Джош Стоун, Шаи Маестро, Звездан Ружич, Ансамбъл Модерн, Омар Маса и Алон Сариел. Част от българските артисти, с които Калина работи са Нели Андреева, Георги Андреев, Владимир Ампов – Графа, Михаела Филева , Молец, Михаил Йосифов, Стоян Янкулов - Стунджи, Васил Петров, Николай Пеев и др. Била е солист на много български симфонични оркестри, включително Софийска филхармония, Симфоничен оркестър - Пазарджик и оркестърът на Класик ФМ. През 2024-та година стига до финала на „Гласът на България‘‘, като контрабасистка и вокалистка - част от трио „Фида“, с ръководител Нели Андреева. През същата година нейна авторска песен „Мома съм мъри, аресал“, става победител в класация „ЕТНО“ към БНР. През 2026-та година се реализират записи с музика на Калина, заедно с Биг бенда на БНР. През годините участва в множество музикални фестивали в областта на класическата музика, джаза и народната музика.

Освен активна композиторска и изпълнителска дейност, Калина е преподавател по контрабас, народно пеене и солфеж.