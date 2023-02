Над 100 документа и снимки, свързани с делото на Апостола на свободата, можете да разгледате в документалната изложба „Аз съм Левски!“, разположена в Централното фоайе на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Тя бе открита в присъствието на ученици от две столични училища - 124-то и 59-то, носещи името на Дякона. Експозицията е посветена на 150 години от гибелта на Васил Левски. В изложбата бе включен оригиналът на личния бележник на Апостола на свободата, който е национална реликва и се съхранява в трезора на Българската народна банка.

Сред експонатите ще видите записките на Левски, както и препис от протокола със смъртната му присъда от 15 януари 1873 г.

За значението на тази изложба, финансирана от Министерство на културата, чуйте от заместник-министъра на културата доц. д-р Пламен Славов пред водещия от bTV Radio Георги Митов:

Your browser does not support the audio element.

За пътя на Левски в тази изложба, ви предлагам да научим повече от директора на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Красимира Александрова

Your browser does not support the audio element.

Председателят на Общобългарския комитет “Васил Левски” Васил Василев подчерта ролята на библиотекарите в съхраняването на паметта за националния ни герой, както и гледната точка на децата за него в своеобразния конкурс за есе, проведен наскоро:

Your browser does not support the audio element.

Васил Левски е личност, непокътната в историческата памет на поколенията. Той е синоним на българската национална идентичност, на българската самоличност в балканската и европейската действителност и в световното човешко многообразие.

Да отдадем достойно почитта си към Апостола на свободата на 19 февруари!