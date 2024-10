Темата в „bTV разказва" с Радиана Божикова ще бъде посветена на „Чиста храна“. Епизод 2 от новия сезон на документалната поредица започва тази неделя, 4 октомври, от 16.00ч. по bTV. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радиана Божикова, разположено в звуковия файл:

Епизодът разказва за храната като бит, култура и наука през различни герои, обединени от любовта си към домата. Епизодът е сниман в Италия, и България, за да покаже отношението към храната и родните производители на две различни европейски страни.

В епизода доматът е разгледан от няколко гледни точки:

- историческа (неговият път до България);

- бит – родните производители – климатичните промени и държавата;

- култура – храната, която има памет, обединява и запазва общности; храната, която държи едно село „живо“; дипломация и културни мостове между държавите през храна – какво правят група студенти от Япония в доматената градина на българско село;

- доматът като инструмент за висша наука, която връща млади българи обратно в България;

Оператори на епизода са Добромир Иванов и Александр Осиченко