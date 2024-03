Ако не може да се изпее, не може да се изживее. Споделяйки тази максима, DIA създаде зашеметяваща песен, изтъкана от огън и страст. „Грехове“ отбелязва вселенския нежен феномен: способността на жените да се влюбят в пагубно греховни мъже и да ги превърнат в перфектния любим.

„Винаги съм искала да напиша песен точно за такава изпепеляваща любов ‒ споделя DIA. ‒ Любов, която побеждава предразсъдъците и е извън всяко усещане до момента. Любов, възпята в песен за силата на жените, способни да простят, да забравят и да научат мъжете как се обича истински.“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с DIA, разположено в звуковия файл:

В хармония със силните страсти е и аранжиментът на Алекс Нушев. Като изключителен майстор на фолклорния ритъм Алекс добавя и своя почерк заедно с DIA в музиката към „Грехове“. Кавалът на Петьо Иванов и гъдулката на Анна Анова допринасят за емблематичната магична автентичност, характерна за творчеството на DIA.

В песента „Грехове“ героят е белязан от тях, но както често става и в живота, героинята е силно привлечена точно от него. Тя повежда своята чувствена битка, прощавайки грешките му и заричайки го да бъде само неин, а тя ‒ само негова. Допълнителен женски заряд към „Грехове“ добавя Александра Петрова-Лекси, най-добрата приятелка на DIA. Двете не само пишат заедно текста, но Лекси, която е с музикално образование, записва и беквокалите. Към магията на това двойно женско начало се добавя силата на пламъка, запечатан в зашеметяващото видео от визуалния екип на Петър Симеонов, Росен Даков, Ангел Пешков и Павел Павлов. Сценарият разказва легенда за огненогрешната, но истински чиста любов, а в ролята на желания момък влиза един от най-добрите огнени артисти в България ‒ Пламен Петков. Той „пали“ копнежа в девойката, двамата играят с въглените на рискованата страст, създават и пречистват грехове, за да може любовта да изгори в сърцата им.

С „Грехове“ DIA отново прави безкомпромисен хит в стила на авторския фолклор. DIA е сред най-завладяващите млади изпълнители на фолклорна и етномузика, като песните ѝ звучат от радиостанциите не само в България, но и в чужбина. След като през 2023 г. DIA бе специалният гост на Фестивала на народната носия ‒ Жеравна, годината започна за изпълнителката и с уникално участие на международния фестивал СУРВА в Перник. В началото на март DIA презентира и пищната си авторска програма с участието на огнени артисти и професионални фолклорни танцьори.