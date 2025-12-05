Новият епизод на поредицата "bTV разказва" ще представи "Баарле: един град в две държави". Баарле-Насау/Баарле-Хертог е градче, съставено от 30 анклава (най-много в света на едно място).

Баарле-Насау е нидерладската част, а Баарле-Хертог - белгийската. Границите в градчето преминават през къщи, магазини, галерии, през общината, през земеделски площи и т.н.

Малкият град често е описван като миниатюра на Европейския съюз и местните хора казват, че са като тестова зона за всички нови закони и промени, които се правят за ЕС. Ако нещо не сработи при тях, не би сработило и в целия ЕС, казват местните.

Каква е историята на мястото? Какво означават границите днес? Какво означава социална сигурност днес?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радиана Божикова: