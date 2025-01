Първата водеща линия за незрящи, изградена в софийски подлез, вече е факт. Тя се намира в подлеза при бившия х-л „Плиска“, на бул. „Цариградско шосе“ в столичния район „Слатина“.

За да се осигури по-добра достъпност и безопасност в придвижването на незрящи и хора с увредено зрение при преминаване през подлеза, върху оригиналната настилка са монтирани тактилни плочи, с различен вид набраздявания, които да ориентират преминаващите къде се намират, дали следват стълби, край на линията и/или др.

Инициатор на дейностите е кметът на район „Слатина“ Георги Илиев, който се заема с идеята в края на декември 2024 г. по предложение на Виктор Асенов. Виктор е млад и активен спортист, със 100% вродена слепота, който от години води битката за по-добра, по-достъпна и по-безопасна за незрящите градска среда.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кмета на район „Слатина“ Георги Илиев и незрящия спортист Виктор Асенов:

След разговорите с него, Георги Илиев започва да търси финансова подкрепа, за да се превърнат плановете в реалност. Намира я, когато се свързва със заместник-кмета на Столична община Надежда Бачева.

„Това, което направихме е първата водеща линия в подлез, но се надявам, че когато проектът се докаже като успешен, той ще бъде приложен и в много от другите подлези на София. Искам да благодаря още веднъж на Надежда Бачева, без която всъщност нямаше да успеем да реализираме проекта. Когато се свързахме с нея и ѝ споделихме идеята, тя веднага я прие, като за много кратко време успя да осигури средства за изграждането. Има още много, което трябва да се направи, за да можем да превърнем София достъпен, безопасен и удобен за всички град, но и много от ключовите първи стъпки вече са направени. Вярвам, че заедно малко по малко ще успеем.“, заяви кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

Снимка: Район Слатина

„Достъпността не е привилегия, а право. Всяка стъпка към изграждането на по-добра градска среда е стъпка към по-справедливо общество, в което всеки има свободата да се придвижва безопасно и уверено. Тази водеща линия е само първата крачка към изграждането на една София, в която бариерите изчезват, а възможностите се разширяват. Вярвам, че този проект ще отвори врати за още много инициативи, които ще направят града ни по-достъпен, по-сигурен и по-човечен.“, заяви от своя страна Надежда Бачева заместник-кмета по Социални дейности и интеграция на хора с увреждания на Столична община.

„Тези линии биха били едно много голямо облекчение и биха дали възможност на незрящите да са по-свободни, по-активни, да се отпуснат и да знаят, че градската среда не е толкова враждебна.“, сподели Виктор Асенов.

Непосредствено след финализирането на проекта Илиев и Асенов се срещат, за да се запознаят със завършения му вид. В кратко видео, заснето по време на срещата, двамата разказват за основните стъпки от реализацията и нагледано показват как следва да се използва линията. С кадрите можете да се запознаете ТУК:

Проектът за водещата линия е изпълнен в синхрон с всички законови изисквания, посочени в Наредбата за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията на МРРБ. Основната линия минава по протежение на целия подлез, като елементите ѝ отвеждат използващите я до четирите изхода, до асансьорите и до публичната тоалетна. Тактилни плочи са монтирани също в началото и края на стълбите на четирите изхода, както на стълбищните площадки. Общата стойност на проекта е 13 214 лв. с ДДС.