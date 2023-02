През 2023г. светът отбелязва 50 години от кончината на Пабло Пикасо с поредица от изложби, конференции и други прояви, свързани с творчеството и личността на този велик испански творец. Фотографската изложба "Пикасо през погледа на Андре Вилер и Едуард Куин" можете да разгледате до 12 февруари 2023г. в СГХГ. Над 86 кадъра от личния живот на един от най-влиятелните майстори на четката през XX век са подредени в залите на галерията, за да ви го покажат такъв, какъвто не сте го виждали – например Пикасо с шапка, подарена от Гари Купър, или Пикасо в компанията на Жан Кокто.

Пабло Пикасо е велик художник, гений, който претворява световното изкуство и изпреварва своето време. Безспорно той е един от най-влиятелните художници на XX век, който продължава да бъде пример за много творци. През целия си съзнателен живот художникът не спира да рисува, като постоянно се развива, преминава през различни художествени стилове. Пикасо има огромен принос за развитието на световното изкуство и е един от основоположниците на стиловете кубизъм и сюрреализъм. Този богат, динамичен и разнообразен творчески и житейски път е изпълнен с много срещи и раздели, с приятелства, любов и смърт. Поради това Пикасо е най-често сниманият художник.

От 50-те години на миналия век Пикасо е установил истински работни отношения с определени фотографи, които самият той е избрал, като Андре Вилер, а последните години от живота му са увековечени от Едуард Куин. През годините, в които го следват, двамата удивителни фотографи не само навлизат в неговото всекидневие и творчество, но разкриват отношенията в семейството, близките и приятелите. Позволяват ни да навлезем и да надникнем без прегради в личния свят на Пикасо. С тези уникални кадри Андре Вилер и Едуард Куин ни водят в една забележителна фотографска разходка из живота на знаменития испански художник от 50-те години на миналия век до смъртта му. В експозицията са включени над 86 творби от 1951г. до смъртта на художника през 1973г. Изложбата се организира от Кралския артистичен кръг- Барселонски институт за изкуство, Генералното консулство на Република България в Барселона, Асоциация „Св. Георги“ за приятелство и сътрудничество Каталуня– България, Посолство на Кралство Испания в България и Институт Сервантес-София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кураторите на изложбата Хосе Феликс Бенц и д-р Хуан Абейо Хуанпере, озвучени от Павел Сотиров и Светослав Николов от bTV Radio Group: