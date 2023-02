Центърът за градска мобилност в София въведе новите, по-ниски цени на картите за ученици, студенти и докторанти, които се субсидират от държавата като временна антикризисна мярка до 31 декември. От днес в столицата се активират и безплатните карти за децата до 10-годишна възраст, които могат да се ползват на територията на цялата страна. При цените на картите за пенсионери няма промяна, тъй като общината в своята социална роля отдавна прилага преференциите, които държавата финансира с новите мерки, съобщи директорът на Центъра за градска мобилност Димитър Дилчев. В интервюто си по bTV Radio той съобщи, че предстои Столичният общински съвет да гласува промени в наредбата за пътуване с градския транспорт, като ще бъде утвърден и механизмът за възстановяване на надплатените от гражданите суми. „Вече е разработен вариант. Още на следващия ден след гласуването на наредбата започваме да възстановяваме сумите.“ – каза Димитър Дилчев.

Интервю на Светослав Николов: