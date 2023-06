Приготвянето на вкусна храна без изхвърляне на отпадъци е напълно възможно, уверява от личен опит и чрез професионалното си занимание Блажка Димитрова. Тя е създателка на първия ресторант с нулев отпадък у нас и даде практични съвети в интервю в „Зелената седмица“ по bTV Radio.

Три постулата, които следва в работата си, изреди Блажка Димитрова. В началото е елиминиране на всички еднократни опаковки при пазаруване на продукти – в ресторанта й те идват насипни в торби, кутии, дамаджани и кашони – техни собствени или на доставчиците, след което им се връщат. На второ място е важно как третираме продуктите. „Вгледайте се в тяхната цялост и използвайте всичко. При нас са много популярни „дърпано свинско“ от кори на банани, а също и сладоледът от динени кори.“ В нейния ресторант е въведена депозитна система за многократни опаковки, а много клиенти идват с личните си кутии. „Преди години, когато отворихме, се притеснявах, че мнозина ще се зачудят какво е приготвянето на храна с нулев отпадък. Налагало се е да обясняваме на клиенти, но отношението винаги е било положително, особено през последните две години.“ – обяснява Блажка Димитрова.

На самата нея й е отнело две години, за да достигне до философията за нулев отпадък. А днес вече тази концепция не е само за опаковките, а касае и ежедневните въпроси – да мисли критично и да взема информирани решения. Тя ни даде практични съвети при пазаруване – никога не влизайте в магазина гладни и винаги пазарувайте по списък, купувайте локално и сезонно, предпочитайте насипните продукти, които да сложите във ваша кутия или торба за многократна употреба.

Блажка Димитрова ни призова да бъдем креативни в кухнята и ни предложи още няколко кулинарни изкушения от неизядена навреме храна – към натрошените парченца изсъхнал кекс да добавим мляко и сметана, за да си направим вкусни бонбони, а изостаналия козунак да превърнем в ароматни пържени филийки.