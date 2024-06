В „Зелената седмица“ на bTV Radio, в деня, когато настъпва лятното слънцестоене и един от двата най-дълги дни тази година, в квартал Факултета в София отбелязват Празника на слънцето. Преди 2 години „Грийнпийс“-България дарява соларна система на Център МИР - Здравно-социалният център за развитие на ромската общност в квартала.

„Преди 3 години, когато за първи път се срещнахме, цените на електроенергията бяха още по-високи, говоря за електроенергията на свободния пазар, каквато всички бизнеси, но и неправителствени организации в своите офиси или в домовете, които стопанисват за специализираните си дейности, също така общините, всички небитови потребители са на свободен пазар, и в един определен период преди няколко години плащаха много сериозни сметки за електроенергия. След началото на войната в Украйна тези сметки отново се повишиха, заради проблемите с доставките на газ. И общо взето това решение беше добре дошло за организацията, защото още като заработи системата, на първия ден, те видяха реално – това се вижда лесно и на приложение на мобилния телефон, в реално време колко енергия се произвежда на покрива, колко енергия се консумира в самата сграда, и колко е необходимо да бъде добавена от мрежата, защото сградата остава свързана към електропреносната мрежа. И средно стойността е около 30%, като това е за зялата година. Има периоди естествено, когато денят е по-къс, когато по-малко от електроенергията се произвежда на покрива, но сега, когато вече всъщност сме в първия летен ден, а и през цялата пролет, през лятото, докато денят е дълъг и слънцето грее много часове, енергията може да стигне и около 50% - тази, която е произведена на покрива.“. Това разказа пред bTV Radio Балин Балинов, експерт по енергийни решения от „Грийнпийс“-България.

Цялото интервю как домакинствата могат да се възползват от слънчевата енергия в домовете си, и какво представляват енергийните общности, можете да чуете на звуковия файл.