На 4 април от 19.00ч. в зала "България" живеещата в Австрия оперна певица Валентина Куцарова се завръща на българска сцена, за да представи вокалния цикъл "Летни нощи" от Ектор Берлиоз под съпровода на Софийската филхармония, дирижирана от Марко Летоня. В програмата ще прозвучат и Увертюра "Римски карнавал" от прочутия френски композитор, както и избрани откъси от първа и втора сюита из балета "Ромео и Жулиета" от Сергей Прокофиев.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България" и в Ивентим.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с оперната певица Валентина Куцарова, разположено в звуковия файл:

Увертюрата „Римски карнавал" е отличен пример как Берлиоз прилага принципите, изложени в неговия капитален „Голям трактат за съвременната инструментация и оркестрация". Композиторът често сам дирижира „Римски карнавал" при своите концертни гастроли.

Вокалният цикъл „Les nuits d'été" („Летни нощи") разкрива друг пласт в страстната и пламенна натура на Ектор Берлиоз – на тихия новатор. Майсторът на големите форми вече е написал първата романтична програмна симфония - „Фантастична симфония", „Харолд в Италия", „Ромео и Жулиета", Траурно-триумфална симфония, Реквием, операта „Бенвенуто Челини". И около 1840 г., вдъхновен от поетичната сбирка на Теофил Готие „Комедия на смъртта" (1838), избира шест стихотворения и създава песните, обединени в цикъла „Летни нощи". Тук Берлиоз постига нова, нечувана дотогава равностойност на гласа и оркестъра в многоизмерната музикална интерпретация на стиховете на Готие.

След Октомврийската революция през 1917 г. Сергей Прокофиев напуска Русия и след 18 години странстване в Европа и САЩ, се завръща в родината – вече е пианист и композитор със световна слава. Първата официална поръчка към него идва през 1934 г. от Държавния академичен театър за опера и балет в Ленинград (бившият Мариински театър) да напише балет по безсмъртната трагедия на Шекспир"Ромео и Жулиета". Прокофиев и либретистът Адриан Пиотровски се захващат за работа, в помощ е и театралът Сергей Радлов, на когото хрумва идеята балетът да завърши с щастлив край. Жулиета се събужда навреме преди покрусеният от мъка Ромео да погълне отровата... Прокофиев шеговито я приема: „Живите хора могат да танцуват, мъртвите не могат да го правят, лежейки".

Повече за Валентина Куцарова (мецосопран) - Тя е родена във Варна. Завършва оперно пеене в Националната музикална академия „Проф. П. Владигеров” в София в класа на проф. Лили Стефанова. След специализацията си в Международното оперно студио в Цюрих става член на най-известните оперни театри в Европа: „Театро ла Фениче” във Венеция, Сасари, Неапол, Линц, Инсбрук, Сен Гален, Базел, Женева, Страсбург, Париж, Монпелие, Бордо, Билбао, Мюнхен, Хановер, Дюселдорф, както и в театрите на Лас Палмас, Гуадалахара (Мексико), Мумбай и много други.

Репертоарът на талантливата певица включва дълга поредица главни мецосопранови партии от оперите: „Вертер” от Масне; „Милосърдието на Тит”, „Сватбата на Фигаро”, „Идоменей”, „Така правят всички”, „Вълшебната флейта” и „Дон Жуан” от В. А. Моцарт; „Ксеркс” от Хендел; „Орфей” от Монтеверди; „Севилският бръснар”, „Турчинът в Италия”, „Пепеляшка” и „Италианката в Алжир” от Росини; „Норма” и „Капулети и Монтеки” от Белини; „Мария Стюарт” от Доницети; „Кармен” от Бизе; „Капричио” и „Кавалерът на розата” от Р. Щраус; „Валкюра”, „Рейнско злато” и „Залезът на боговете” от Вагнер; „Дама Пика” от Чайковски; „Жулиета” от Мартину; „Мадам Бътерфлай” от Пучини; „Хофманови разкази” от Офенбах; „Фалстаф” от Верди; „Поругаването на Лукреция” от Бритън; „Мойсей и Арон” от Шьонберг; „Индианската кралица” от Пърсел; „Графиня Марица” от Калман и др.

Куцарова е работила с реномирани диригенти като Джовани Антонини, Андреа Маркон, Райнхард Гьобел, Адам Фишер, Франс Брюген, Давид Цинман, Иржи Коут, Денис Ръсел Дейвис, Филип Жордан, Марко Летоня, Саша Гьотцел, Гюнтер Нойхолд, Маурицио Барбачини, Йоханес Вилднер, Марко Дзамбели и др.

Освен множеството оперни роли, репертоарът на мецосопраното включва творби от камерно-вокалната лирика и кантатно-ораториални произведения от различни стилови епохи от барока до съвременната музика. Била е солистка в: „Стабат матер” от Перголези”, „Магнификат” от Й. С. Бах, Девета симфония от Бетовен, „Paukenmesse” от Й. Хайдн, Реквием и Голяма меса от В. А. Моцарт, „Раят и Пери” от Шуман, Меса № 4 в до мажор от Шуберт, „Стабат матер” от Дворжак, „Пасион за Иисус Христос” от Ф. Паер, Малка тържествена меса от Росини, Меса № 3 във фа минор от Брукнер, „Летни нощи” от Берлиоз, оратория „Илия” от Менделсон, Симфония № 2 „Възкресение” от Малер, „Поема за любовта и морето” от Шосон, Симфония № 1 от Скрябин, „Александър Невски” от Прокофиев, „Песните на Гуре” от Шьонберг, „Реквием за Сирия” от Георг Александър Албрехт, „Великденска оратория” от Михаел Стенов и др.

Валентина Куцарова е носител на Гран При и Първа награда на вокалния конкурс „Rocca delle macie” в Сиена, както и Втора награда на Международния вокален конкурс The Queen Sonja International Music Competition в Осло.