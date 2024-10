Международният форум„Бъдеще 2.0: инвестиции в грамотността за демокрация, устойчиво развитие и човешки капитал“, който ще се проведе утре в София, ще обсъди как може да бъде намалена функционалната неграмотност, чрез стимулиране на четенето и Национален пакт за четенето.

„Аз силно се надявам, че с помощта на лекторите, които са от престижни международни организации ще намерим вярното решение, и ще продължим с колегите ми работата по Националния пакт за четенето тук в България. Но преди да започнем да разработваме една голяма рамка, която обхваща всички сфери на обществения живот, е много важно най-напред да си уеднаквим понятията. Затова представителят на Световната банка ще разкаже за възвращаемостта на инвестициите, за този индекс на човешкия капитал, политоложка ще сподели как функционалната неграмотност води до разпространение на дезинформация, води до слабо гражданско участие, представител на мрежата на Глобалния договор ще разкаже овече за целите за устойчиво развитие, защото четенето се възприема като попадащо в цел 4 – образование, но аз силно вярвам, че ако имаме знаещи, критично мислещи и функционално грамотни хора, само тогава можем да изпълним целите за устойчиво развитие на ООН. Колегите от Финландия, Нидерландия и Германия ще споделят добри практики, за да може после колеги от различни организации в България да споделим как бихме могли да започнем да търсим решения и да предложим всеобхватна рамка, която да може не само да адресира проблемите и да посочва виновните, а да предложи работещи решения.“, каза пред bTV Radio Валентина Стоева, председател на фондация „Четене“ и вицепрезидент на европейската мрежа EURead.

Данни показват, че едно дете, родено у нас, може да развие едва 61 % от потенциала си, ако завърши най-доброто образование и получи най-добрите здравни грижи.

“Тези данни са от Индекса за човешкия капитал на Световната банка, те не са измислица и всъщност се базират на сериозни международни проучвания и обработка на данни и те наистина са тревожни, защото каквото и да правим ние като родители, каквито и инвестиции да правим в бъдещето на децата си чрез допълнителни занимания по спорт, езици, програмиране, ментална аритметика и т.н., всъщност когато децата ни се влеят в пазара на труда, не наистина могат да отключат едва 61%, заради средата. И тук не става дума само за образованието, но заради средата, в която всички ние живеем. Тези данни и тази тъжна и стряскаща статистика може да бъде лесно променена, стига да имаме ясна представа веднъж като общество, че трябва да направим точните инвестиции в точното време и да се насочим към онзи инструмент, който може да промени цялата картина – това всъщност е четенето. Защото то развива и критичното мислене, и емоционалната грамотност, то прави хората по-толерантни, по-емоционално интелигентни, от друга страна ги прави по-знаещи и можещи, чрез извличането на информация и трупането на знания. Затова за мен четенето е този инструмент, който ако всички ние се обединим, и държавата насочи вниманието си като инвестиции в секторите, които са пряко свързани с насърчаване на четенето, можем да променим средата не само за нашите деца, но и за нас самите.”, каза още Валентина Стоева.

