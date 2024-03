Какво се крие зад RD- заглавието на новата песен на Валериа Войкова – VALL? Младата и изключително талантлива певица, известна от „Гласът на България“, разказа пред bTV Radio за посланията в песента и за работата си с Искрен Тончев-Iskrata:

„Заглавието е може би най-интересната част за хората, реших, че тъй като аз съм в тийнейджърските си години в момента и ние много често си говорим с абревиатури, със съкращения, и в текста има много такива думи, които ние използваме в ежедневието си, и реших да е малко по-интересно, за да хваща окото на хората и гледам, че се е получило. Така че е по-скоро, за да е интересно и да е малко по-различно. Това е третият проект, който правя с Искрен Тончев-Iskrata, това е моят музикален продуцент, работя с него по една единствена причина – защото той ме оставя да съм себе си в песните, които правя и той е като моят пътеводител, който ми показва правилния път и ми помага да реализирам мечтите си“, казва VALL.

За флирта, играта в любовта, и за заснемането на видеото, в което певицата играе тенис за първи път в живота си, Валериа Войкова сподели в ефира на bTV Radio.

“От моя личен опит в любовта, според мен наистина любовта е една игра и това е подаването на моите емоции към другия човек, приемането на неговите и смятам, че от тази игра, която е любовта, можем да учим както за себе си, така и за другите. И видеото много добре презентира точно това. Реално няма нещо специално закодирано във видеото, то наистина се вижда, и просто като цяло показва взаимоотношенията между двама влюбени, които не могат да се срещнат по средата и може би когато единият спечели, тогава ще се разделят, но пък може би когато са наравно, ще се срещнат по средата и ще бъдат заедно.”, посочи певицата.

„Никога през живота си не съм хващала ракета за тенис и това беше едно от най-забавните неща, които съм правила някога“, каза още VALL.

Цялото интервю пред bTV Radio можете да чуете тук:

Видеото можете да гледате тук: