„Трудно ми е да се доверявам в живота, много пъти са се възползвали от това, че съм толкова добра и доверчива с хората, много хора го вземат за даденост и реших, че веднъж и завинаги ще кажа, че няма да имам толкова силно доверие на хората, няма да се доверявам на сляпо, както казват и реших, че ще си го напиша на една песен, че като реша да се доверя на някой, да си я пусна и да си кажа – Валериd, внимавай, знаем какво става и така.“ Това разказа в ефира на bTV Radio Валериа Войкова – VALL, която представи новата си песен „Доверие“.

„Много красив замисъл има видеото, идеята е, че това са 3 различни жени в 3 различни ери, първата е около огъня, тази древност, която искахме да покажем – че доверието съществува от хиляди векове насам и е нещо, което е много силна връзка между хората, след това показваме и нежната съвременна жена, която стои върху счупените стъкла, това е счупеното доверие, което много често получаваме, всеки един от нас, в живота ни, а третата визия на мен може би ми беше най-любима от всички, беше много готино преживяването, трябваше да снимаме с момчето, което участва в клипа, аз да се хвана на един лък, да легна назад и да си доверя цялата тежест на него, докато срещу мен има една стрела и това е най-добрата визуализация на доверието в самия клип – че се доверяваме много често, докато човекът срещу нас държи нещо, което може да ни счупи, да ни нарани.“ , обясни VALL за видеото на песента.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.

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Видеото можете да гледате тук: