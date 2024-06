„По принцип цялата идея на песента беше аз да започна отначало, исках да отворя нова страница за твореца Vall, което впоследствие стана много по-лесно, защото се отвори и нова страница в личния ми живот. Със сигурност текстът представлява нещо, което е много актуално днес, самата песен е много важна за мен, показвам реално нови чувства, нови емоции, нови неща, които ме вълнуват и които съм преживяла. Искам да покажа на хората, и аз поне така се чувствам, надявам се и те да го виждат, че съм по-свободна, по-свободна съм да творя, не ме е страх да направя това, което на мен ми харесва и което искам.“ Това каза в ефира на bTV Radio Валериа Войкова – VALL за новата си песен „Тяло“.

Музиката и аранжиментът на песента са на Iskrata (Искрен Тончев), а текстът е създаден в следствие на симбиозата между VALL и Iskrata.

На въпрос дали вглеждането в тялото или в душата е по-водещото днес за хората, певицата отговори: „Според мен в днешно време много по-важна е душата на един човек, защото много от нас се крият зад маски, крият се зад тялото си, крият се зад думите си и е много по-трудно да стигнеш до душата на един човек и това е нещото, заради което ти го опознаваш истински.“

По отношение на това дали по-често се среща истинското или фалшивото в живота, VALL смята, че при нейното поколение е по-скоро фалшивото:

„Защото много от нас ни е страх да покажем истинското си аз, за да не си помисли отсрещният човек нещо лошо за нас, да не бъдем пренебрегнати в дадена среда, и в дадено място, в което ние се намираме, така че според мен преобладава това хората да не са истинското си аз, да не са себе си пред другите. В крайна сметка е много по-лесно да се правиш на нещо, което не си.“

За смелостта и увереността на сцената, VALL смята: „Хора, това е може би поне от моя скромен опит, който имам – най-важното нещо, което трябва да има един артист. Ако ти не вярваш във възможностите си, не харесваш това, което си постигнал и не искаш да постигнеш нещо повече, просто няма да се получи. Смелостта и това да вярваш в себе си и може би най-трудното е да го покажеш, да се заявиш, е нещо, което преминеш ли тази стъпка, от там нататък вече става лесно. Но наистина е много трудно и иска много работа с правилните хора, и това наистина да кажеш – аз си вярвам, мога да го направя.“

Цялото интервю с Валериа Войкова VALL за песента, видеото към нея и какво й предстои, можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: