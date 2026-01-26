VALL разкрива пред публиката своя най-нов и съкровен проект "Последната сълза". Песента, създадена в партньорство с музикалния продуцент Денис Попстоев, носи усещане за ефирност и вътрешна сила, която докосва душата още с първите ноти. Последната сълза не е песен за тъгата. Напротив - тя е символ на момента, в който сърцето се успокоява и погледът се избистря.

Както споделя самата VALL: „Тази песен е лицето на новото начало. Тя е за онзи миг на тишина и яснота, когато просто знаеш, че всичко ще бъде наред.“

Текстът и музиката ни водят към идеята, че всяка пролята сълза пречиства пътя ни напред. Това е история за смелостта да затвориш една страница с усмивка и да прегърнеш утрешния ден. Звученето е мащабно, но и изпълнено с нежност, която те кара да настръхнеш от вълнение, а не от страх.

VALL представи песента за първи път на живо пред цяла България на първия кръг от кастингите за Евровизия, подарявайки на зрителите няколко минути чиста емоция и красота. Автори и композитори на Последната сълза са: Валерия Войкова - VALL и Денис Попстоев. Аранжор: Денис Попстоев

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с VALL:

"Любовта не е всичко. Тя е единственото!", смята младата поп-певица.