След успешния си дует с Тино - Вечност или, VALL се завръща с ново парче, което разкрива още по-лична страна от нейния артистичен свят. Сама е песен за преодоляване, вътрешна сила и смелостта да продължиш напред. Свикнали сме да виждаме изпълнителката в различни светлини, но новата заявка, която дава, е да покаже наистина на какво е способна.

Музикално, песента съчетава модерна поп продукция с емоционална дълбочина и минималистичен електронен саунд. Вокалът на VALL звучи топло и интимно, но носи решителност - онзи контраст, който прави песента толкова въздействаща. Това е песен, която те кара да настръхнеш, да се замислиш, и глас, който те потапя в един красив свят, изпълнен с любов.

Сама не е просто история за раздяла, а за завръщане към себе си - за жената, която намира сила в уязвимостта си. Всяка фраза и пауза носи усещане за личен катарзис и освобождение, а самият клип пресъздава този вътрешен танц на свободата, който Broken Simens е уловил изключително добре.

Със Сама VALL затвърждава позицията си на артист, който иска да бъде и ще бъде автентичен. Артист, който носи гласът и силата да докосва.

Музика и текст: Кристиян Костов, Валериа Войкова - VALL, Магдалена Христова, Калина Баткова - K.Lina

Музика и аранжимент: Васко Иванов - Dexter