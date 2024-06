За Рая любовта е върховна цел в третата ѝ песен „Слято“. „Тя описва и моята връзка в личен план. В момента на написването ѝ нямах приятел до себе си. Но какво нещо е съдбата! Няколко месеца по-късно срещнах този човек и сега вече песента описва точно моя живот в любов.“ – помечтала за абсолютната любов и изпяла това чувство, Рая я получава.

В продължение на 10 години младата вокалистка се занимава с фолклор. Сега избира нова посока в поп и джаз пеенето. Днес дори е бил последният ѝ изпит в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Тя от малка се занимава с музика. „Тя е начинът, чрез който изразявам себе си.“ Големите възможности в своя път тя свързва с музикантите, с които се е запознала през годините. Текста на „Слято“ го пише с Георги Киров – D-ZastA – най-голямата ѝ опора и в трите проекта, Иван Тишев е автор на музиката, а двамата я миксират. „Чрез тях се запознах с видеомейкъра Ники Котич, който засне видеото.“ – разказа Рая.

И така песента стигна до света, стана и финалист в New University Talent – конкурс, организиран от Нов български университет с медийното партньорство на bTV Radio Group. „Страхотно се чувствах на тази сцена. Не очаквах да стигна до този етап. Конкурсът ми даде само позитиви!“ – благодарна е Рая.

„Бъдете щастливи и обичани, обичайте!“ – пожела ни тя преди песента „Слято“ да прозвучи в ефир.

Интервю на Светослав Николов: