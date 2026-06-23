"Настояваме за оптимизиране на разходите в социалната среда". Това заяви пред bTV Radio Васил Долапчиев- председател на Съюза на слепите в България в хода на срещата му със социалния министър днес. Според Долапчиев, хората с увреждания са 800 000. Около 35 000-40 000 са гражданите с трайни зрителни увреждания, сочат данните.

"Преди 3 години КЗД започна обследване на средата и около 1000 обекта бяха инспектирани. След подписания меморандум с Комисията, започнахме обследване на метрото. До края на годината ще обиколим всички метростанции", подчерта Долапчиев. Сред основните проблеми, пред които са изправени хората с увреждания в метромрежата на столицата, е при преминаването от линия 1 към 2. "Там няма водещи линии и тактилни маркировки. Не са изработени предпазните врати. Няма водещи линии до гишето за билети. На старите места няма необходимите тактилни настилки. Голяма част от ескалаторите и асансьорите не се движат", коментира Долапчиев. По думите му, въпросът за достъпността на средата започва с процеса на проектирането, а материята масово се подценява.

"Спирка „Вардар“ е един изключителен образец за съвършенство от гледна точка на достъпност". До там спря ентусиазма. Не подценявам архитектите, но трябва да си наясно какво е нужно на човек със зрителни увреждания. Не се касае за разходи, а „да влезеш в обувките“ на незрящия човек", сподели Долапчиев. "Метрополитенът подава информация във влакчето, но не го прави на перона", добави той.

"Друг проблем са озвучителните системи на светофарите. В София издават един и същи звук в една и съща посока. Би трябвало звуковата честота да бъде променена. Сред препятствията са висящите клони и рекламни табели, поставени по-ниско", каза Долапчиев.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Васил Долапчиев- председател на Съюза на слепите в България: