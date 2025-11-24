„Крепости на вярата“ е заглавието на изложбата на художника Васил Горанов, която ще бъде открита на 15 декември в столичната галерия „Сан Стефано“. В изложбата ще видим 13 широкомащабни платна – на 12 от най-свещените атонски манастири и Рилския манастир, които са символи на националната ни идентичност. Инициативата е благословена от Негово Светейшество българския патриарх Даниил, което придава още по-силен духовен заряд на проекта.

„Когато бях дете и в тъмната стая светеше една свещичка, докато си учех уроците, когато имаше режим на тока. Два часа нямаше ток, 2 часа имаше, може би по-младите слушатели едва ли си спомнят това време, но тогава се чудех как едно малко пламъче може да освети цялата тази тъмна стая. По-късно разбрах, че същност това пламъче, тази светлинка е символ на доброто, което озарява мрака. И всъщност това се превърна като мое мото в живота и в изкуството. Оттам нататък аз започнах да преследвам светлината. И все още гоня слънцето на хоризонта, макар и да знам, че няма да мога да го достигна. Сега вече разбрах, че земята се върти и всяка наша стъпка е част от това въртене, част от това да намерим пътя към светлината, да намерим път към светлината и доброто в себе си, за да го предадем на следващите“, разказа художникът Васил Горанов на въпрос как е решил да нарисува тези манастири.

„Всички места носят силната енергия като крепости на вярата, крепости, които са съхранили завещанията от християнството, от нашите предци, за да стигнат до нас. Може би от 13-те картини Рилският манастир е този, който лично на мен най-силно ми въздейства. Затова реших да го включа и него като един вид препратка към 12-те апостоли и 13-я манастир.“, казва художникът.

Изложбата е съпроводена от издаването на луксозен албум със същото заглавие, включващ проникновени текстове от академиците Васил Гюзелев, Георги Марков и проф. Иван Маразов, както и предговор от академик Иван Гранитски.

Картини на Васил Горанов пресъздават образи на повече от 100 български владетели и народни будители, битки, фолклорни обичаи. Негови творби вече излязоха от галериите и заживяха в съвременния свят. Портрети на владетели бяха отпечатани върху тениски, като със събраните средства бяха направени копия на тези картини, които от днес художникът вече подарява на столични училища.

Целия разговор за изложбата „Крепости на вярата“ и как изкуството може да стане по-разбираемо и достъпно за младите хора, можете да чуете в интервюто на художника Васил Горанов пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.