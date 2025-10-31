"Няма да вдигаме цените на нощувките в хижите след влизането в еврозоната". Това заяви пред BTV Radio Васил Николов от Българския туристически съюз. "Единственото повишение, което може да се очаква, е при ръст на цените на храните". По думите му, въпреки постигнатото до момента, хижите и заслоните у нас се нуждаят от още по-сериозно обновление. "Имахме случаи на паднали дървета върху някои хижи, които се нуждаят от реконструкция", добави той. Николов уточни, че на 14 ноември ще бъдат наградени посетителите на 100-те Национални туристически обекта в България. Той коментира и удвоения брой гласували за наградите „Хижа на годината“.

Третото издание на кампанията на приключенска медия „360 градуса“ и Български туристически съюз превръща грижата за хижите и заслоните в обща кауза. Това не е просто конкурс, а платформа за споделяне, търсене на решения, подобряване на условията за туризъм, повишаване на културата в планината и доброволчество.

„Нашата мисия е чрез кампанията да показваме добрите примери, да говорим за трудностите, да търсим решения за справяне с тях, да създадем общност, която да се грижи колективно за богатствата на нашите планини“ – Полина Димитрова, организатор на кампанията.

От старта на кампанията на 15 май до 15 октомври в кампанията има регистрирани

42 984 гласа, 490 000+ преглеждания на уебсайта и 3,5+ млн. преглеждания на материали в социалните мрежи на „Хижа на годината".

Пълното класиране и галерия със снимки от церемонията са вече публикувани в сайта на кампанията - huts.360mag.bg и в каналите на „Хижа на годината“ във Facebook и Instagram.