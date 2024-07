От 19 до 21 юли 2024г. в курортен комплекс "Мальовица", на емблематичната за българския планински туризъм “Меча Поляна”, ще се проведе първото издание на Национален туристически фестивал. Мащабното събитие, организирано от Български туристически съюз, има за цел е да затвърди традицията на масовите туристически дейности, характерни за движението още от създаването му през далечната 1895 год.

В трите фестивални дни в подножието на връх "Мальовица" ще се съберат туристически дружества от цялата страна, почитатели на активния начин на живот и носители на златни значки от национално движение “Опознай България - 100 национални туристически обекта”, чиято годишна среща ще бъде част от събитието.

Програмата на събитието е наситена с атрактивни дейности и включва различни по трудност организирани преходи с водач, образователни курсове, спортни мероприятия и практически занимания по първа помощ, ориентиране, планинско бягане и много други. За доброто настроение са предвидени много музика, игри с награди и кулинарни изкушения.

Настаняването, храната и достъпът до различните прояви е напълно безплатен за всички членове на туристически дружества и притежателите на златна значка “100 национални туристически обекта”!

"Държавата трябва да подпомогне хижите". Това заяви пред bTV Radio Васил Николов от УС на Български туристически съюз. По думите му, всеки ден хижарите помагат на хора, получили топлинен удар в планината.

Националният туристически фестивал е насочен изцяло към активния начин на живот. Неговата цел е чрез различните мероприятия от програмата да насърчи и популяризира досега с природата сред хора от всички възрасти, както и да повиши нивото на туристическата култура и умения.

Националният туристически фестивалпредоставя възможност на различни компании и организации от туристическия бранш да обменят опит и да създадат нови ползотворни контакти помежду си.

В програмата е отделено място и за представяне на различни туристически обекти и дестинации от цялата страна и в частност природните красоти на Рила и Мальовишка долина.

Националният туристически фестивал е събитие, което събира на едно място единомишленици, живеещи с ритъма на природата и чрез пъстрата си палитра от активности им дава възможност да изживеят един празник на туризма, след който да си тръгнат като приятели!

Програмата е организирана в няколко направления:

Детски активности

Програмата на фестивала ще стартира с детски образователен туристически лагер за най-малките надежди, които ще бъдат въведени с първи стъпки в планинарската култура.

Пешеходни преходи

Посетителите ще могат да се включат в организирани пешеходни походи с професионални водачи в региона на Мальовица. Трудността и интензитетът ще бъдат подходящи както за най-малките приключенци, така и за по-опитни туристи.

Спорт и алпийски дейности

Търсачите на приключения и любителите на спорта ще имат възможност да се включат в различни спортни и катерачни дейности и надпревари - спортно и скално катерене, планинско колоездене, бягане и ориентиране. Специално насочени към деца, част от тези събития ще позволят на подрастващите да се докоснат до емоцията от състезателното съревнование.

Лекции и презентации

В специално изградена шатра, фестивалът ще посрещне известни гост-лектори, приключенци и спортисти, които ще споделят своите опит, минали и предстоящи проекти на тема алпинизъм, международен туризъм и екстремни спортове.

Образователни и практически курсове

През целия уикенд ще се провеждат образователни курсове по различни теми, свързани с планинарството - първа помощ, катерене, ориентиране, туристическа екипировка, оцеляване, GPS и радио-комуникации и други практически умения. Водени от опитни специалисти в своята сфера и представени по достъпен начин, участието в тези практики гарантират нови и полезни знания.

Музикално-развлекателна програма

Посетителите ще могат да се насладят на богатата музикална програма и да чуят изпълненията на живо на известни артисти. От сцената ще звучи както рок и поп музика, така и изпълнения на туристически хорове. Водещият на събитието и DJ програмата ще допринесат за доброто настроение с много танци и забавни игри с публиката.

Храна

За приятните кулинарни емоции в зоната за хранене пък ще се погрижи майстор Ангел Ангелов, който ще забърка вкусни традиционни рецепти в юнашкия си тиган.



Експо зона

Водещи фирми ще представят туристическа екипировка и аксесоари, а туристически дружества от цялата страна ще представят възможностите за туризъм в своите региони. Всеки посетител ще може да участва в томболата за атрактивни награди или да се възползва от различни преференциални условия.

В непосредствена близост до основния фестивален терен ще бъдат обособени две отделни къмпинг зони, с осигурени санитарни възли, душове с топла вода и електричество за зареждане на устройства с ниска консумация. Пространството е осветено и е с контролиран достъп.

Първото издание на Националния туристически фестивал се реализира с подкрепата на Община Самоков, Дирекция "Национален парк Рила", Министерство на спорта и к.к. "Мальовица".

Хижите и заслоните са обекти, предлагащи на планинарите подслон, храна, а често и помощ от различен характер. Тяхното поддържане, функциониране и развитие е от ключова важност за туризма и активностите в планината, а от там и за здравето и психиката на нацията. За да запазим и развиваме планинарската култура, любовта и уважението към природата и алтернативния туризъм, имаме нужда от тяхното съществуване. Затова и ги наричаме обекти за социален туризъм, които се стопанисват и осъществяват дейност, съгласно специфични правила и регулации, разписани в специален закон на министерството на туризма. Тези обекти често са строени с доброволен труд и средства и, за да бъдат съхранени, имат нужда от всякакъв вид подпомагане. Основен акцент в кампанията “Хижа на годината” е да отличи най-добре справящите се хижи и заслони и да подпомогне тези, които имат нужда от подкрепа и с отношението и труда си са показали, че я заслужават.

Подпомагането на хижите и заслоните в „Хижа на годината“ ще бъде под формата на грантове и акции. До момента имаме осигурени седем гранта, на обща стойност над 65 000 лева. Всеки от тях има различна насоченост. Някои от тях са свързани с нужди от първа необходимост. Други имат за цел да предоставят възможност на хижите и заслони да предлагат още по-добри условия на посетителите си. По подобие на миналата година, и тази година, всички осигурени грантове обръщат повишено внимание върху конкретни теми и имат за цел да решат конкретни затруднения и проблеми, свързани с тях.

През изминалата година, за да получат помощ по някой от обявените грантове, хижите и заслоните трябваше да подготвят проектни документи и/или мотивационни писма, които се оценяваха от номиниращите организации и организаторите на конкурса. Отчитайки факта, че писането на проекти и мотивационни писма не е най-свойствената задача за стопаните на такива обекти, тази година механиката за предоставяне на грантовете е улеснена за хижарите. Хижите и заслоните, които се съревновават за подкрепа с грантове и акции, бяха селектирани чрез номинации в периода февруари-май 2024, предложени от номиниращите партньорски организации и от любители планинари, които се чувстват ангажирани по темата. Номинираните хижи и заслони пък, от своя страна, имаха ангажимента да отговорят на кратки анкетни карти, в които трябваше да споделят информация за актуалния си статус, нуждите си, досегашния си опит, мотивация и желанието си да бъдат включени в кампанията.

Победителите във всички грантове, ще бъдат избрани с отворено гласуване в период от 15.05.2024 г. до 25.09.2024 г. Гласуването се провежда на официалния уебсайт на кампанията: https://huts.360mag.bg/

Важен акцент също е и това, че в реализирането на някои от грантовете ще може да се запишат и участват доброволци, а за по-висока ефективност, дейностите по реализирането ще се координират и подпомагат от организаторите на кампанията „Хижа на годината“. Записването за доброволци е на https://huts.360mag.bg/dobrovolci/.