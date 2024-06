Изложби, работилници, лекции и филмови прожекции – това ще предложи тазгодишното издание на Фестивала за илюстрация и графика.

Артисти от Германия, Австрия, Италия, Северна Македония и България се включват в груповата откриваща изложба „Неясна красота“ с дата 7 юни /петък/ в пространството на галерия КО-ОП. Паул Ваак, Лена Вебер, Теодор Генов, Гьорги Десподов, Мария Закатс и Ноеми Вола, изследват размиващите се граници между фигурацията и абстракцията, създавайки нов визуален език, който отговаря на комплексността на съвременния свят.

Изложбата разглежда темата на тазгодишното издание, която се фокусира върху мъглата като метафора за преход.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с основателя и директор на фестивала Васил Владимиров, разположено в звуковия файл:

Традиционно в програмата на фестивала присъства откриване на самостоятелна изложба, на автор дебютант - тази година в лицето на Мария Илиева. Тя бе представена в последното издание на ArtStart – „Млади художници, които да следим през 2024“, проект на галерия Credo Bonum и Гьоте-институт България, представящ обещаващи артисти. С живот между София и Хага, Мария е визуален артист, чиято практика се основава на рисунка и текст. Изложбата ѝ Loose Sediments, която е специално създадена за ФИГ. и пространството на галерия „Октопод" /подлеза между Президентството и Министерския съвет/, изследва многопластовия характер на паметта и нейната еволюция. Откриването е на 11 юни /вторник/, а изложбата може да бъде видяна до 30 юни.

Австрийският колектив Soybot ще преобразят едно от изоставените пространства в подлеза под Президентството в тяхната групова изложба „SUGAR WHIP AND BREAD“, която ще бъде открита на 13 юни /четвъртък/. Герхард Джордан, Ванеса Линденау, Пол Ридмюлер, Макс Фройнд, Бернхард Фукс, Малин Шьонберг и Mme Psychosis ще покажат колаж, свързващ различни творби като обекти, живопис и рисунки. Поставена в подлеза, експозицията отразява свързващия разказ на заобикалящата ни среда.

Артистичният колектив Soybot твори във Виена с фокус върху печата и перформативното рисуване. Имат както национални, така и международни семинари и изложби, а идването им в България е специално по покана на ФИГ. Сред последните проекти на Soybot са „Kollaborationen / Сътрудничества“, книга, придружаваща изложба в mumok, Виена и графичният дизайн към павилиона на австрийското биенале за изкуство във Венеция.

Снимка: Фестивал за илюстрация и графика

Ако искате да преминете отвъд традиционния дизайн и да създадете нови визуални езици, то тогава лекционният панел Talk, Type, Talk с дата 14 юни /петък/ в Hyperspace, е точното за вас. Панелът събира в себе си три лекции, които представят работата на Павел Павлов, Superscript2 и Лена Вебер. Всеки от лекторите ще представи своите уникални методологии за създаване и използване на шрифт.

Началото е с Павел Павлов - млад дизайнер на шрифтове от Пловдив, който се увлича по рисуването на букви, особено на кирилица, издълбаването на думи в камък и експериментирането с кодове. По време на следването си в специалност „Книга, илюстрация и печатна графика“ в Националната академия в София работи в студио PUNKT. След като завършва магистърската програма „TypeMedia“ в KABK в Хага, работи на свободна практика като дизайнер на шрифтове.

Следващи в програмата са Патрик Лайеманд и Пиер Делмас и тяхното Superscript2 студио за графичен и шрифтов дизайн. Лекцията им ще се съсредоточи върху подхода им към типографията, както и анализ на творческия им процес по различни проекти като публикуване (книги, монографии, каталози, списания, плакати и др.), типография (шрифтов дизайн, визуална идентичност и др.) или дигитални медии (уебсайт, дигитални инсталации и др.).

Финалната лекция за деня ще бъде на Лена Вебер и разказът ѝ за работата ѝ като дизайнер на графични системи и креативен кодер. Лена се фокусирана върху теми свързани с разработването на инструменти за дизайн и типографски системи, изследва естетиката на кодирания дизайн, като смесва философия и техника с визуални подходи.

Фестивалът, за който ще откриете билети ТУК, се реализира с подкрепата на Министерство на културата, Национален фонд „Култура“ и Регионален исторически музей - София.