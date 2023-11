На 23 и 24 ноември 2023г. се провежда деветото издание на фестивала „Денят на Бернайс” в партньорство с bTV Media Group. Темата на събитието е „PR индустрия 5.0; AI възможности и заплахи”. Началото бе дадено днес от участниците в студентския конкурс "Като Бернайс". Студенти от всички университети в България ще имат възможността да предоставят своето предложение за изграждане на „Мотивираща кампания, която да насърчи целевата аудитория да премине от Едисоновата крушка към LED осветление”.

На 24-ти ноември от 16.00ч. в Литературния клуб „Перото“ на НДК журналисти, социолози, академици и практици в сферата на комуникациите ще дискутират новите възможности и предизвикателства създадени от изкуствения интелект. Темите, които ще бъдат разглеждани в рамките на двата панела, са изкуствения интелект и ролята му в съвременните комуникации, както и фалшивите новини и манипулацията на общественото мнение чрез изкуствен интелект.

По време на втория ден от събитието ще бъдат наградени и най-добрите участници в студентския конкурс.

Пълната програма на фестивала може да видите тук

Всяка година фестивалът “Денят на Бернайс”, обединява специалистите по комуникации в България, като има за цел да разкрие значимостта на професията PR специалист. Събитието дава възможност на младите таланти да разгърнат потенциала си и да се докоснат до PR дейността.

"Изкуственият интелект вече е припознат от нашата общност от специалисти и около 90% са отговорили в нашето проучване, че го използват,” заяви в ефира на bTV Radio Мариана Петкова от УС на Българското дружество за връзки с обществеността /БДВО/ и член на организационния екип на събитието. „Ние в „Денят на Бернайс” си сверяваме часовника къде е нашата общност и как се справя с иновациите днес”, допълни тя.

„Изкуственият интелект дава една голяма бързина и ефективност на колегите комуникатори. Рисковете са, че въпреки че е доста напреднал и развит, той не може да замени човешката намеса”, обясни Мариана Петкова. Тя припомни за набралата популярност снимка на папа Франциск, облечен в пухено яке, генерирана от изкуствен интелект, и предупреди хората да внимават при употребата на тези технологии. Специалистът на БДВО подчерта още значението на ясното заявяване на използването на изкуствения интелект от компаниите. „Тази откритост и честност насърчава прозрачността в нашата работа и, разбира се, етичността, така че да няма заблуда или недостоверна информация”.

На състоялия се наскоро конгрес на Международната организация на консултантите по комуникации (ICCO) са приети 10 основни принципа, които да бъдат прилагани при употребата на изкуствен интелект. „Двете организации в България- БАПРА и БДВО приехме тези принципи и на утрешното събитие те ще бъдат споделени не само с нашата общност, но и с медиите,” заяви бившият председател на Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) Катя Димитрова. Тя изброи някои от въпросните принципи – прозрачност, проверка на информацията, защита на данните, ограничаване и приобщаване и спазване на авторските права.

„Голяма част от обществения шум около военните действия е комуникацията. (…) Тук саморегулацията е изключително важна. Все още, поне в нашия географски регион, няма стъпки към законова промяна в тази посока.(…) Но саморегулацията има не по-малка сила. (…) Бих казала, че виждаме саморегулацията като нещо, което на този етап ще допринесе за стъпка към положителна промяна,” каза още Катя Димитрова.

„Да не забравяме медийната грамотност,” подчерта Мариана Петкова. Тя призова младите хора „да проверяват постоянно източниците на информация, да четат внимателно между редовете, да гледат визуалните материали, които се публикуват, защото си личи, когато те са произведени от изкуствен интелект.”

Чуйте цялото интервю в звуковия файл на Георги Митов с Катя Димитрова – бивш председател на Българската асоциация на PR агенциите /БАПРА/ и панелист в дискусията, както и Мариана Петкова от УС на Българското дружество за връзки с обществеността /БДВО/ от организационния екип на проявата: