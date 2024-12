Руми Коцева пее вечните коледни песни в неин точен и поетичен превод на български език. Така тя им дава нов живот, защото те говорят пряко на слушателите и достигат директно до тях с посланията си за живот в любов, доброта и красота, с вяра в утрешния ден. Те казват истината за живота, изящно докосват душите. „С моя оркестър в чужбина много пях коледни песни и забелязах колко много хората ги обичат и харесват. През 90-те в България не се пееха и пишеха коледни песни, защото нямаше такава традиция. Помислих си, че би било хубаво те да стигнат до българския слушател. Така техните послания ще намерят най-краткия път към сърцето.“ – коментира за проекта Руми Коцева в интервю по bTV Radio. През 2005 г. тя записа песните в албум с оркестрации на Румен Бояджиев – син, а през 2024 г. е концертната премиера на проекта с нови оркестрации на Славил Димитров. Изпълнението под негово диригентство е със Симфониета Шумен, на която той е ръководител. Гост-вокалисти са Васил Петров и Никола Попов, а гост-музиканти – Цветан Недялков – китара, Кристиан Илиев – пиано, и Ивайло Звездомиров – бас. В някои от изпълненията се включват ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. Първите два спектакъла са на 2 декември от 18:35 ч. в зала „Венета Вичева“ в Шумен и на 4 декември от 19 ч. в зала „България“ в София. Jazz FM от bTV Radio Group е партньор на проекта.

Руми Коцева пее коледни песни от цял свят на български език, за да достигнат техните послания до слушателя по най-близкия до сърцето начин - Jazz FM

Радостта от живота произтича от любовта, с която изпълваме сърцето, от чувството за празник, с което насищаме всеки свой ден, от желанието за връзка със семейството, близките и приятелите. Вечните коледни песни ни напомнят как да живеем в благодарност.

В програмата са класики като White Christmas, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Adeste fidelis, Ave Maria, The Little Drummer Boy и още много любими песни, които възпяват раждането на Божия син, разказват за традицията в празничните дни и са посветени на радостта на децата. Една от тези песни - „Тиха нощ, свята нощ“, написана през 1818 г., близо 100 години по-късно спира бойните действия по време на Втората световна война. От двете страни на фронтовата линия я запяват английски и германски войници.

Интервю на Светослав Николов: